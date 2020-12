L'urgellenc Jaume Betriu vol confirmar el paper de revelació al Dakar

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu, catorzè classificat l'any passat al Dakar en el seu debut, la qual cosa li va significar ser el millor classificat entre els que s'estrenaven, es mostra convençut «d'igualar o millorar la posició i intentarem aconseguir-ho» a partir d'aquest cap de setmana.

Betriu, que correrà amb una KTM, ha manifestat abans de marxar que «hem de córrer amb la mateixa idea, però he d'intentar no cedir tan temps en les primeres etapes. Va ser el que em va endarrerir una mica en la passada edició, m'ho vaig prendre amb massa cautela i prudència».

L'urgellenc, inclòs en la potent escuderia FN Speed Team, amb el bagenc Àlex Aguirregaviria i l'igualadí Francesc Salisi com a camió d'assistència en pista, ha explicat que va fer unes proves a Dubai «que em van permetre preparar-me a fons per al Dakar. Em va anar perfecte per arribar a punt, provant les suspensions i entrenant amb diferents llibres de ruta». Sobre el recorregut, «es pot adaptar millor al meu estil de pilotatge. Si l'itinerari és més tècnic i dur, puc fer-ho millor, tot i que a nivell de navegació em queda molt per aprendre. També em pot beneficiar la limitació de sis pneumàtics de darrere».