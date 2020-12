El Baxi s'escapa de 22 i venç tot i acabar encallat Pedro Martínez: «Hem jugat com calia però al final hem fet el passerell»

El Baxi va guanyar amb facilitat a Sant Sebastià, tot i que en els últims minuts va patir innecessàriament per un excés de relaxació dels seus jugadors

El Baxi va tenir clar des del principi que havia de buscar les continuacions, de Vaulet des de fora i de Sajus, la sorpresa en el cinc inicial, des del pal alt. Amb el segon bàsquet del lituà va arribar el 3-6. El Baxi va cometre dues imprecisions tot seguit, però la defensa manresana era bona i asfixiava l'atac donostiarra, que va permetre un 2+1 de l'argentí (5-9, a 5.58).

El Baxi anava sempre a davant, però no superava els quatre punts de diferència i, entre una safata d'Oroz i un bàsquet de Radoncic, que provocava la segona falta de Sajus i l'entrada d'Eatherton, situaven l'11-13. Tot i que l'home important del partit era un Vaulet que, jugant d'esquena a cistella contra Francis, posava la màxima diferència (11-17). Però el Baxi no ha tingut encert ofensiu en els últims dos minuts, i un parcial de 8-2, culminat amb un rebot ofensiu d'Oroz, ha tancat el període amb empat a dinou.

L'inici del segon quart va ser nefast. Amb Tabu manant, l'atac era molt espès i, a sobre, en defensa Janning permetia vuit punts seguits de l'eslovè Span, amb dos triples, que obligaven Pedro Martínez a aturar el partit amb 27-21. Però aleshores arribava el recital de tir del Baxi. En tres minuts, l'equip es va tancar millor en defensa i, en atac, tot i algunes errades puntuals, van arribar quatre triples seguits, dos de Janning, un de Báez i un altre de Dani Pérez, que van capgirar el marcador (27-33, a 4.30).

L'encert de tots dos equips era el que presidia ara el partit. Al tercer triple de Janning i el segon de Dani Pérez, responia Span amb un 2+1 (34-39). En el tram final, novament el base del Baxi responia amb el seu dotzè punt un triple de Dee (37-44), preludi d'uns segons posteroirs sense anotació. En el quart, tres triples locals i set dels bagencs.

El tercer quart va ser el de l'escapada, ja des del començament amb un triple de Rafa Martínez i un bàsquet d'Eatherton que posaven el 37-49. Tot i que Pere Tomàs va aturar el primer cop amb un triple, i Echenique va intentar mantenir el seu equip a la barrera dels deu punts, un seguit d'accions d'entesa entre Dani Pérez i Eatherton, de les de tota la vida, van provocar que el Baxi marxés de divuit punts, basant-se en un tir lliure i una contra de Vaulet (42-60). El Baxi ja jugava a plaer, sobretot un Scott Eatherton que esmaixava per a la màxima diferència de 42-64, amb un partit gairebé sentenciat. Entre Faggiano i Echenique van intentar reduir la distància (47-65), ampliada mínimament per Tabu amb dos tirs lliures i el primer que erra aquesta temporada (48-67).

Amb tanta diferència, el Baxi es va relaxar a l'inici de l'últim quart, amb pèrdues de pilota.i l'Acunsa ho va aprofitar per rebaixar la distància a quinze punts, ben suportat en la feina d'Echenique (55-70). Per això, davant de la passivitat, tot i un triple, de Tabu, Pedro Martínez va retornar a la pista Dani Pérez, però l'equip aleshores no tenia la mateixa tensió ofensiva i el Gipuzkoa va poder reduir la diferència a dotze punts (62-74), encara a quatre minuts.

Sajus va aturar la reacció amb un bàsquet que va permetre gastar un minut, però l'ofensiva no funcionava. Pere Tomàs va deixar el seu equip a deu (66-76, a 1.56) i Eatherton perdia la pilota següent. A més, Dee clavava un triple llunyà (69-76). Dani Pérez tornava a errar i Radoncic esmaixava a poc menys d'un minut. Per sort, una safata d'Eatherton i una pilota robada per Eulis Báez liquidava el patiment innecessari, amb enganxada final entre Radoncic i el mateix ala-pivot dominicà.

El tècnic del Baxi, Pedro Martínez, tenia sentiments enfrontats al final del partit. Per a ell, «hem fet el que havíem de fer excepte en els darrers minuts. Hem tingut un moment de dificultat en el segon quart, però hem reaccionat bé i hem estat capaços de trencar el partit en el tercer període, jugar bé al contraatac i adquirir una diferència molt gran. Al final, com ja ens ha passat d'altres cops aquest any, hem perdut un avantatge que era molt important i hem fet el passerell en els últims minuts».

Sobre la nova incorporació, Matt Janning, «acaba d'arribar, ens ha ajudat més que diumenge, no està en un nivell òptim però cada cop espero més del seu joc. Ha estat com l'equip, en una bona línia, però al final podia haver estat millor». També va dir que acabar el 2020 amb balanç igualat de triomfs i amb vuit victòries és «un èxit impressionant».

Per la seva banda, el base Dani Pérez redundava en què «hem sortit bé perquè sabíem que ells en els primers quarts solen agafar avantatge a casa. En el segon quart hem seguit al mateix nivell i en el tercer ens hem escapat en el marcador. Al final, llàstima dels últims minuts, en què hem deixat que s'acostessin. Però de tota manera, ens enduem la victòria, que és l'important».

De la vessant local, el tècnic, Marcelo Nicola, lamentava que «el partit ha estat condicionat pel segon i el tercer quarts, quan hem permès massa punts. Hem abaixat la intensitat en defensa, no hem pogut controlar el seu bloc i continuació i els tiradors. Després hem tornat d'una diferència de 22 punts, però és complicat explicar que els caps on creguin en allò que estem fent».