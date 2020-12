El Kiel esquerda el somni del Barça a Colònia

La desena Lliga de Campions haurà d'esperar, almenys, mig any. El Barça va perdre ahir a Colònia la final de la competició corresponent a la temporada 19-20, ajornada en el seu moment per la pandèmia, contra el Kiel per 33-28 en un matx en el que pràcticament sempre van anar a remolc. El proper mes de juny es disputarà la Final Four del curs actual i els homes de Xavi Pascual tindran una nova oportunitat per conquerir un títol que no visita el Palau Blaugrana des del 2015.

Després de superar amb solvència el París Saint-Germain a la semifinal de dilluns, el conjunt blau-grana es va presentar al partit decisiu amb l'ànim alt davant d'un rival al qual han guanyat les dues vegades que s'han trobat enguany en la fase de grups de la Lliga de Campions 20-21. Però la posada en escena no va ser la millor i l'equip de plantilla més curta va agafar de seguida un avantatge que els catalans no van poder eixugar en cap moment.

La gran actuació del porter del Kiel, Niklas Landin, va ser el punt de partida d'una derrota que els barcelonistes van anar coent minut a minut mostrant-se incapaços de remuntar. Tot i el 3-2 dels primers minuts, el Kiel va controlar el marcador i tots els esforços del Barça, que no disputava la final des del 2015, van ser en va. Aleix Gómez, amb 10 gols, va ser el màxim golejador del conjunt blau-grana, però el seu partit no va ser suficient per aconseguir un títol que es continua escapant.