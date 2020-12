Eusebio Sacristán, intervingut després de patir un traumatisme cranioencefàlic

L'exjugador i entrenador de futbol Eusebio Sacristán està sent intervingut a l'Hospital Clínic de Valladolid, després de patir un traumatisme cranioencefàlic per una caiguda fortuïta a les escales d'un establiment hoteler, segons han informat fonts pròximes a l'esportista val·lisoletà.

El TAC a què va ser sotmès, una vegada va ingressar al centre hospitalari, va determinar l'aparició d'un coàgul al cap, a conseqüència del cop rebut, per la qual cosa els metges van decidir realitzar una operació d'urgència per eliminar-lo, de la qual encara no s'ha facilitat informació.

Eusebio Sacristán es va formar al planter del Reial Valladolid per debutar al primer equip amb 19 anys i, després de quatre anys, va fitxar per l'Atlètic de Madrid, on va estar una temporada, per passar les set següents campanyes al FC Barcelona de Johan Cruyff.

Després de fitxar pel Celta de Vigo en la temporada 1995-96 i jugar-hi dos anys, va tornar al Reial Valladolid, on es va acomiadar com a jugador el 2002, amb 543 partits acumulats, que el van convertir en el tercer jugador que més partits oficials ha disputat en la història de la Lliga, tan sols per darrere de Zubizarreta i de Raúl González.

Com a tècnic, Eusebio ha entrenat el Celta de Vigo, al filial del Barcelona, la Reial Societat i el Girona, del qual se'n va anar el 2019, sense que hagi tornat a ocupar una banqueta des d'aleshores, per la qual cosa s'ha bolcat, durant aquest temps, en la fundació que porta el seu nom i ara resideix a Valladolid.