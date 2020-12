Entre els Jocs de Tòquio i el desig de normalitat

Esport sense festa. Així es presenta a set mesos vista la principal cita del 2021: si no hi ha pandèmia que ho aturi -i a hores qui s'atreveix a pronosticar res?-, del 23 de juliol al 8 d'agost se celebraran els Jocs de la 32a Olimpíada a Tòquio, ajornats a l'estiu en un fet sense precedents ja que només la guerra va aturar la cita olímpica el 1916, el 1940 i el 1944. Si el virus no opina el contrari, tindrem Tokyo 2021 però l'organització ja ha avisat que res de festes a la vila olímpica i, un cop hagin competit, els atletes hauran de tornar cap a casa. I el mateix protocol serveix pels Jocs Paralímpics, del 24 d'agost al 5 de setembre.

El 2021 esportiu serà un any de recuperació de les assignatures pendents del 2020, una circumstància que ha creat un efecte dominó: els mundials d'atletisme i de natació previstos per aquest estiu a Eugene (Estats Units) i Fukuoka (Japó), respectivament, se celebraran el 2022, un any en el que també hi haurà els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín i la Copa del Món de futbol a Qatar al final de la tardor. L'Eurobàsquet masculí també salta d'any però el femení es manté i es viurà a França i Espanya del 17 al 27 de juny.

A més dels Jocs, la gran cita del 2021 ha de ser l'Eurocopa de futbol, prevista per al 2020 en diversos països europeus i que finalment es jugarà de l'11 de juny a l'11 de juliol amb la final a Wembley. La versió femenina, en canvi, es va posposar i tindrà lloc el juliol del 2022 a Anglaterra. Del 6 al 10 d'octubre sí que es jugarà la Final Four de la Lliga de les Nacions a Itàlia, on l'Espanya de Luis Enrique s'enfrontarà els amfitrions en una de les semifinals; Bèlgica i França s'enfrontaran a l'altra.

La Copa Amèrica que es durà a terme a Argentina i Colòmbia coincidirà amb l'Eurocopa (11 de juny-10 de juliol). La final de la Lliga de Campions, on només un miracle permetria veure-hi el Barça, es jugarà el 29 de maig a Istambul (on ja s'hi hauria d'haver celebrat el 2020 en una edició que va reunir els 8 quartfinalistes a Lisboa).

L'any esportiu s'inicia, com és habitual, el primer dia de gener amb la segona cita del 4 Trampolins de salts d'esquí a Garmisch-Partenkirchen (Alemanya). L'endemà es disputarà l'etapa pròleg del ral·li Dakar (2-15 de gener) i a la segona meitat del mes tindrà lloc el Mundial d'handbol a Egipte (13-31 de gener). L'altra gran cita que se celebra el primer mes de l'any, l'Open d'Austràlia de tennis, salta al febrer (8-21 de febrer).

En l'esport de la raqueta, la notícia principal serà el retorn de Wimbledon (28 juny-11 juliol) després de la cancel·lació de l'edició del 2020 i de Roland Garros a les dates primaverals (17 maig-6 juny), si bé l'organització ja ha avisat que farà canvis si la pandèmia no millora. El mateix ha de passar en el golf: es reprendrà la història del British (15-18 de juliol), aturada el 2020, i el Màsters d'Augusta tornarà a l'abril (8-11).

Les tres grans rutes ciclistes es disputaran en les dates habituals: Tour (26 juy-18 juliol), Giro (8-30 maig) i Vuelta (14 agost-5 setembre). La Volta Ciclista a Catalunya finalment podrà celebrar l'edició del centenari del 22 al 28 de març, amb sortida a Calella. Els Mundials en ruta es faran el 19 al 26 de setembre a Bèlgica.

Jocs al marge, la gran cita de l'atletisme serà la Diamond League, que arrencarà el 23 de maig a Rabat i s'acabarà el 8 i 9 de setembre a Zuric. Els mundials júniors es faran a Nairobi (Kenya), del 17 al 22 d'agost.

La Lanxess Arena de Colònia, on dimarts el Barça hi va perdre la final de la Lliga de Campions del curs 19-20, acollirà la Final Four 20-21 d'hanbol els dies 12 i 13 de juny. Dues setmanes abans (28-30 maig), el mateix escenari acollirà la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet, competició que va quedar deserta el 2020.

La Superbowl coronarà el millor equip de futbol americà el 7 de febrer a Tampa (Florida), i les finals de la NBA començaran el 8 de juliol i, com a molt tard, s'acabaran el 22, el dia abans que comencin els Jocs. Del 29 de novembre al 5 desembre), Huelva hostatjarà els Mundials de bàdminton. I en motor, Montmeló acollirà el mundial de motos el 6 de juny i el de F-1 el 9 de maig.