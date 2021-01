Isidre Esteve arrencarà en el lloc 41 a la primera etapa del Dakar

Els pilots de la Catalunya central presents al Dakar han debutat avui sense forçar la màquina en l'etapa pròleg celebrada a la ciutat portuària de Jiddah (Aràbia Saudita) sobre un circuit d'11 km. La primera presa de contacte amb la 43a edició d'una de les proves més llegendàries del món del motor va servir per determinar la posició de sortida de cara a la primera etapa, que tindrà lloc demà diumenge entre Jiddah i Bisha, amb un total de 623 km, 277 dels quals seran cronometrats.

En la categoria de cotxes, el duet format per l'olianenc Isidre Esteve i Txema Villalobos (Repsol Rally Team) va ocupar la 41a posició, amb un temps de 6 minuts i 44 segons, a 56 segons del vencedor, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), que amb Matthieu Baumel al costat va emprar 5 minuts i 48 segons en completar el circuit.

Segons van ser Brian Baragwanath i Taye Perry (Century Racing), amb 5.48; i tercers Yazeed Al Rajhi i Dirk Von Zitzewitz (Overdrive Toyota), amb 5.56.

L'osonenc Nani Roma, amb Alexanre Winocq (Bahrain Raid Xtreme), va ser 15è, amb 6.07, mentre que Giniel de Villiers, copilotat per l'odenenc Àlex Haro (Toyota Gazoo Racing), va fer 18è, amb 6.08.

El defensor del títol, el madrileny Carlos Sainz, amb Lucas Cruz de copilot (X-Raid Mini JCW Team), va punxar un pneumàtic quan portava 2 km d'especial i va acabar el 28è, amb 6.24.

En la categoria SSV (buguis), el manresà Gerard Farrés i Armand Monleón (Monster Energy Can-Am) van ocupar la 16a plaça, amb 7.15, a 32 segons d'Austin Jones i Gustavo Gugelmin (Monster Energy Can-Am), que van fer 6.43. Quatre segons per darrera van arribar Reinaldo Varela i Maykel Justo (Monster Energy Can-Am), i amb 6.49 van finalitzar tercers Aron Domzala i Maciej Marton (Monster Energy Can-Am).



Betriu, 29è en motos

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu (FN Speed-KTM Team) va acabar en el lloc 29 en l'apartat de motos, amb 6.56. Per la seva part, Marc Calmet (FN Speed-Rieju Team), de Guardiola de Berguedà, i que debuta en el Dakar, va fer el 64, amb 8.35.

Els tres primers van ser Ricky Brabec (Monster Energy Honda Team 2021), amb 6.01; Joan Barreda (Monster Energy Honda Team 2021), amb 6.07; i Daniel Sanders (KTM Factory Team), amb 6.14.

Demà diumenge se celebrarà la primera de les dotze etapes de les quals consta el Dakar 2021, que totalitzaran 7.646 km, 4.767 dels quals seran cronometrats. En aquesta primera jornada, els pilots aniran tota l'estona per pistes, de vall en vall i amb algunes interseccions que obligaran a prestar molta atenció a la navegació. A més, hi ha trams de pedres en els quals els corredors hauran d'estar atents a no punxar la roda.