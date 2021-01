La covid ajorna l'UCAM Múrcia-Baxi

Podia passar en qualsevol moment i va passar ahir: la covid va obligar a ajornar un partit del Baxi Manresa, concretament el que avui a les 8 del vespre havia de jugar a Múrcia contra l'UCAM. Un matx en el qual s'havien d'enfronar dos equips que ocupen la part mitjana de la classificació, amb 8 victòries cadascun, i que es disputarà en una data encara per concretar. El Baxi ho aprofitarà per entrenar-se avui i demà dilluns.

Tres jugadors de la plantilla del club murcià van donar positiu en els testos de coronavirus i això es considera un brot i un motiu suficient per suspendre un partit. Segons els protocols que té marcats l'Associació de Clubs per a situacions com aquesta, quan hi ha tres positius es considera que el risc per al conjunt dels implicats en la disputa d'un partit és massa alt.

Els testos que es realitzen habitualment als jugadors i membres de l'equip tècnic dels equips van determinar dies enrere que cinc components del Monbus Obradoiro estaven infectats. Això va fer saltar les alarmes al club murcià, que precisament en la darrera jornada havien rebut la visita dels gallecs, en un partit que es va saldar amb victòria local (93-76).

Segons va informar ahir el diari La Opinión de Murcia, del grup editorial Prensa Ibérica, el dimecres dia 31 de desembre es van fer uns testos PCR als jugadors de l'UCAM que van detectar que hi havia dos positius. L'endemà es van tornar a fer i va aparèixer un nou cas d'infecció per covid-19. No obstant això, tots tres són asimptomàtics i es troben bé, però tota la plantilla ha de romandre en quarantena. A més, aviat es tornaran a fer més testos per saber si hi ha més casos.

El contacte amb els jugadors de l'Obradoiro va ser el causant del brot a l'equip murcià, que fins ara no s'havia vist implicat directament en cap positiu. No obstant això, el duel contra el Manresa és el segon que l'UCAM ha d'ajornar perquè es va trobar en la mateixa situació quan la covid va atacar l'Hereda San Pablo Burgos, de Joan Peñarroya, quan ambdós conjunts s'havien de veure les cares. L'evolució dels casos marcarà la celebració del partit de la jornada següent entre els murcians i el Reial Madrid.

L'altre protagonista d'aquesta història, el Monbus Obradoiro, encara no ha fet net i per aquest motiu l'ACB va anunciar ahir que també queda ajornat el matx que els gallecs havien de jugar el proper dijous, dia 7 de gener, a la pista del MoraBanc Andorra. I, per si no n'hi hagués prou, el València va jugar anit contra el Gran Canària havent aïllat un jugador que va donar positiu al PCR.

La llarga ombra de la covid ja va planar sobre el Nou Congost. El dia de Nadal, la plantilla es va sotmetre a una sessió de testos PCR perquè en un control previ es va declarar un positiu en un membre del cos tècnic. La segona tanda, però, no va fer emergir cap nou cas i per això el matx del diumenge passat contra el Gran Canària es va celebrar sense contratemps.