Esteve i Farrés són prudents en el pròleg que defineix la sortida

«Ens hem sentit molt bé i ens hem divertit», va afirmar ahir Isidre Esteve després de finalitzar l'etapa pròleg del Dakar en el lloc 41 de la classificació de cotxes. El pilot d'Oliana i el seu acompanyant al Toyota Hilux Overdrive, Txema Villalobos, van ser prudents en els 11 km d'una cronometrada a la localitat de Jiddah que va servir per definir l'ordre de sortida de la primera etapa, que se celebra avui. La 43a edició de la mítica cursa es disputarà íntegrament a l'Aràbia Saudita.

El qatarià Nasser al-Attiyah i el seu copilot Matthieu Baumel van dominar l'etapa pròleg conduint un Toyota Gazoo Racing, que va trigar 5 minuts i 48 segons a fer el recorregut. El defensor del títol, el madrileny Carlos Sainz, en canvi, va punxar un pneumàtic quan només havia fet 2 km de l'especial i va acabar en una endarrerida 28a posició, a més de mig minut de distància del líder.

Esteve, que té el millor cotxe de què ha disposat mai al Dakar, segons les seves paraules, va entomar el pròleg amb la voluntat de no arriscar i va arribar gairebé un minut més tard que Al-Attiyah. «Aquest tipus d'etapes te les has de prendre amb molta precaució perquè només serveixen per entrar en cursa, les diferències són mínimes i els temps anecdòtics», va explicar el català: «Per això hem pilotat amb prudència, sense córrer cap tipus de risc per les pedres i pensant ja en la jornada inicial, quan realment començarà el Dakar».

Isidre Esteve va reconèixer que «tenim moltes ganes que comenci la cursa de veritat, tot i que la nostra estratègia serà no cometre errades, sobretot els primers dies, en les quals el nostre objectiu ha de ser agafar ritme i anar millorant de mica en mica, conscients que això és llarg i passaran moltes coses».

L'altre representant de la Catalunya Central en el capítol automobilístic, Àlex Haro, copilot de Giniel de Villiers -conductor sud-africà que va guanyar el Dakar del 2009-, va arribar a la meta en la divuitena posició. En una classificació molt ajustada, van acabar a només vint segons dels capdavanters.

En la categoria de buguis, la parella formada pel manresà Gerard Farrés i Armand Monleón (Monster Energy) va culminar el traçat 32 segons darrere dels vencedors, Austin Jones i Gustavo Gugelmin. «Avui era molt important no cometre errades i per aquest motiu no hem pres cap risc», va explicar Farrés un cop creuada la meta: «Era el primer dia i teníem més a perdre que a guanyar».

El pilot establert a Manlleu va afegir que «estem satisfets amb el resultat, el cotxe està funcionant molt bé, així que estem contents». Monleón, per la seva part, va afegir que va tenir «una bona primera presa de contacte amb el roadbook electrònic. A veure com va durant la primera setmana».

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu (KTM) va acabar en el lloc 29 en l'apartat de motos. Per la seva part, Marc Calmet (Rieju), de Guardiola de Berguedà, i que debuta en el Dakar, va fer el 64.

El Dakar té enguany 12 etapes (7.646 km, 4.767 dels quals seran cronometrats), i la primera es disputa avui entre Jiddah i Bisha, amb 623 km dels quals els pilots en faran 277 cronometrats. El traçat serà per pistes, amb cruïlles que obligaran a no cometre errades de navegació.