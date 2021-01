Triomf de mèrit del Madrid a La Laguna

La primera part de la 18a jornada de la Lliga Endesa va deparar ahir el triomf del primer contra el segon: el Reial Madrid es va imposar per 85-92 a la pista de l'Iberostar Tenerife en un duel intens que van decidir Carroll i Tavares. Així, el Barça, que juga avui a les 18.30 h a la pista de l'Urbas Fuenlabrada, té l'ocasió d'atrapar el conjunt canari al segon lloc.

Carroll no va entrar en joc fins a la segona part, però en va tenir suficient per fer 18 punts en 18 minuts. Per la seva part, Tavares va imposar la seva potència fent 12 punts i capturant 13 rebots, per a un total de 29 de valoració.

El Baskonia, per la seva part, va derrotar amb claredat el MoraBanc Andorra per 84-67. Tot i això, l'entrenador Dusko Ivanovic va declarar que «ens falta concentració per jugar al màxim contra qualsevol equip». El València va vèncer amb claredat el Gran Canària (101-85). A la part baixa, molta emoció: el duel basc Bilbao-Acunsa (81-80) i el Saragossa-Betis (96-95), aquest a la pròrroga, es van decidir per un punt.