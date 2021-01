El Barça aparca les baixes i escala fins al segon lloc

El Barça, l'equip al qual ha de superar la setmana que ve el Baxi Manresa si es vol classificar per a la Copa del Rei, va demostrar ahir que la profunditat de la seva plantilla és prou gran com per sobreviure a cinc baixes de primer ordre. Les absències de Claver i Davies per lesió, de Kuric per haver estat contacte d'un positiu de covid, de Mirotic per problemes personals, i d'Heurtel, que ha d'aclarir la seva situació d'aquí a dimecres si vol jugar en algun conjunt de l'Eurolliga aquest any, van ser cobertes per la resta de jugadors, que van asfixiar defensivament un conjunt madrileny que va aguantar durant els primers vint minuts.

En aquesta primera fase de l'enfrontament, tot i que el Barça va dur sempre la iniciativa, el Fuenlabrada, conjunt que venia de vèncer a Màlaga després d'haver perdut els cinc enfrontaments anteriors, va resistir amb punts de Trimble i amb molta activitat darrere. Però, en el tercer quart, un parcial de 20-33 impulsat pels 21 punts aconseguits entre Calathes, Higgins i Abrines, va deixar l'enfrontament sentenciat, tot i una reacció final dels locals i algunes tècniques i enganxades. Amb aquest resultat, els blaugrana empaten en el segon lloc amb l'Iberostar Tenerife.