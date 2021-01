El Baxi Manresa es queda amb l'Unicaja com a únic rival per entrar a la Copa del Rei

La llista de rivals del Baxi Manresa en la pugna per entrar a la Copa del Rei de bàsquet s'ha reduït avui a un sol nom, el de l'Unicaja. L'equip de Pedro Martínez es classificarà per a la cita que tindrà lloc de l'11 al 14 de febrer a Madrid si guanya aquest dissabte el Barça al Nou Congost (20.45 h) i els malaguenys perden a casa seva contra el TD Systems Baskonia. El conjunt andalús tindrà l'avantatge de saber el resultat dels bagencs perquè juguen el diumenge a la tarda (18.30 h).

Ahir, es va saber que el partit que l'UCAM Múrcia ha de jugar contra el Real Madrid queda ajornat pels casos positius de coronavirus que hi ha a la plantilla del conjunt llevantí, el mateix afer que va fer posposar el duel de diumenge passat contra el Baxi. D'aquesta manera, els murcians no poden millorar el seu percentatge de victòries i ja no tenen cap opció de disputar la Copa.

L'altre rival era el MoraBanc Andorra, però la seva candidatura també s'ha esvaït després de perdre ahir a la tarda contra el Real Madrid (69-75) en un partit que estava pendent.