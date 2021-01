Gerard Farrés ensenya les dents

En el pròleg de dissabte va voler ser prudent, però ahir, a la primera etapa del Dakar, Gerard Farrés va exhibir l'ambició necessària per ocupar un lloc al podi en la categoria de buguis, després de finalitzar en la quarta posició amb el seu copilot, Armand Monleón. El duet va quedar a només 1 minut i 53 segons de la parella formada per Jones i Gugelmin després de completar els 622 km del recorregut entre Jiddah i Bisha (277 km cronometrats), i es van situar cinquens a la general.

«Ha estat complicat gestionar les emocions, teníem moltes ganes de donar gas, però sortíem de molt enrere i no era gens fàcil avançar», va explicar Farrés: «Ens hem hagut de contenir moltíssim, ningú deixava passar ningú, i si assumies riscos era molt fàcil tenir problemes perquè hi havia molta pedra». En el segon tram de l'especial, però, els catalans van veure l'oportunitat de progressar. «En la primera meitat de cursa hem perdut bastant temps amb la pols, però quan hem tingut espai per córrer ho hem fet. Al final hem pogut arribar bé, amb un bon temps, i amb un feeling molt bo amb el cotxe», va afegir el manresà.

L'olianès Isidre Esteve (Repsol Rally Team) va completar la primera etapa en la posició 31 i va pujar fins a la 30a de la general, en una jornada en què va prendre moltes precaucions per evitar una punxada. «Les dues primeres jornades han servit per demostrar que enguany hi ha un nivell molt alt en cotxes i que el problema més petit ja et deixa fora dels vint primers», va explicar Esteve.

«Ens havien dit que l'etapa només tenia un 5% de pedra, però a l'hora de la veritat n'hi havia molta mes. Ens hem trobat una gran quantitat de cotxes punxats, sobretot 4x4 com el nostre Toyota Hilux, més pesat que els buguis i amb les rodes més estretes. Això ens ha fet replantejar l'estratègia i baixar el ritme», va dir.

Durant l'etapa, Esteve i Villalobos van tenir un petit ensurt de navegació que van corregir ràpidament: «En la sortida d'un riu ens hem confós, però als 300 metres hem detectat l'errada. A més, a 50 km de la meta, Esteve es va trobar Ronan Chabot al mig de la pista després d'haver punxat per quarta vegada i haver-se quedat sense recanvis i li va cedir un dels pneumàtics BFGoodrich KDR 2.

L'etapa va ser per a Carlos Sainz, que defensa el títol. Giniel de Villiers, amb el copilot Àlex Haro, d'Òdena, van entrar amb el seu Toyota en la vuitena posició.

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu (KTM) va exhibir un esplèndid estat de forma, però la navegació li va jugar una mala passada. «Estava anant molt bé. Fins el quilòmetre 240 hem estat lluitant amb el grup davanter, però en aquest punt he tingut molts problemes per validar el waypoint», va explicar el de FN Speed Team.

Betriu ocupava la 15a posició abans de l'últim parcial del tram cronometrat, i va perdre més de 25 minuts intentat trobar el punt de pas marcat al road-book. Quan finalment ho va aconseguir, va continuar fins a la meta i va arribar en la 32a posició, a més de 37 minuts i mig de Pryce. «Fa ràbia, perquè ho estàvem fent bé, però encara queda molta cursa.

Marc Calmet (FN Speed-Rieju Team) va afrontar la primera etapa d'un Dakar de la seva vida. El pilot de Guardiola de Berguedà va culminar la jornada al 49è lloc.

La segona etapa, avui, va de Bisha a Wadi ad-Dawasir (457 km d'especial i 228 més d'enllaç). Els pilots hauran d'afrontar les dunes, el fora pista al desert i l'arena.