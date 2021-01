Victòria mínima d'un Barça decreixent

Tres punts, que, tal com va la cosa, és el que compta. Però novament dubtes. Aquest cop no pel joc, ja que el resultat hauria hagut de ser millor, sinó per l'instint assassí del Barça. Trobarà pocs rivals que li permetin tant com l'Osca, però després d'una molt bona primera meitat, l'equip no va sentenciar amb el segon gol. No va patir, però tampoc no va tranquil·litzar. Almenys els de davant no s'escapen més.

El partit, des de l'inici, recordava molt el que el Barça va jugar a Cadis amb la diferència que l'Osca és un equip que busca més l'atac que els andalusos i no és tan defensiu. A més, a diferència d'aquell dia, el Barça disposava de Dembélé, ahir a l'esquerra, per desbordar i no de Coutinho. Per això, per la banda del francès va trobar aviat Jordi Alba un filó. Pulido, un central situat de lateral, no defensava, i el Barça hauria pogut marcar tres gols. El més clar va ser en una rematada a boca de canó de Pedri que va aturar Álvaro miraculosament, però també hauria pogut marcar Messi, en una tisora mal rematada, i Braithwaite, que no va arribar per poc.

L'Osca no trobava la manera de trencar la pressió visitant, tret d'una cessió suicida de Busquets que va salvar Ter Stegen amb el cap, i el Barça hauria pogut fer dos gols tot seguit, primer amb una arrencada de Dembélé que ell mateix va finalitzar amb un xut a la cara de Pulido i, sobretot, en una centrada del francès cap a Pedri en què el canari va posar malament el cap amb tot a favor i va rematar a fora.

El gol havia d'arribar tard o d'hora i ho va fer després d'un xut d'Alba al lateral de la xarxa. Messi va canviar de banda, va centrar, novament des de l'esquerra, i De Jong, entrant de segona línia, va afusellar Álvaro. L'anotació no va aturar els atacs del Barça, que seguia recuperant la pilota molt ràpidament i hauria pogut fer el segon en una gran acció entre Pedri i Dest en què Braithwaite va veure bloquejada la seva rematada i, sobretot, en una falta directa de Messi que va salvar Álvaro en una intervenció felina. Molt bona primera part, però massa perdó, novament.

Perquè a la segona part, el Barça va seguir dominant perquè l'Osca mantenia la mateixa tàctica, però la velocitat dels visitants no era la mateixa i les combinacions, més lentes. Malgrat això, en deu minuts haurien pogut arribar dos gols més, primer en un xut desviat de Messi i després en una pilota llarga en què un defensa va evitar la rematada de Dembélé.

De tota manera, el partit no estava acabat. L'Osca podia respirar més i en un córner en contra, una creu durant tot l'any, Ter Stegen va evitar l'empat en un cop de taló de Rafa Mir. Això va semblar despertar mínimament el Barça, que hauria pogut fer el segon en una gran paret entre Messi i Pedri i rematada al ninot de l'argentí que li va tornar a aturar Álvaro.

A divuit minuts per al final, Míchel va decidir canviar el guió i introduir tres canvis que van ser respostos per dos del Barça tot seguit. Aquesta revolució de deu jugadors va derivar en un partit més mòbil i, en teoria, amb més espais. Un dels nouvinguts, Pjanic, va disparar massa alt i, tot seguit, Dembélé, totalment sol, va controlar malament davant d'Álvaro.

El Barça no tancava el partit. Koeman feia entrar Griezmann però era a contra corrent perquè l'Osca es veia amb ànim de buscar l'empat. Okazaki ho va intentar amb un cop de cap fluix però ara es veia més l'àrea de Ter Stegen i els aragonesos disposaven d'una pilota parada a quatre minuts que no aprofitava Juan Carlos. Però l'equip local no donava per més i el partit va acabar amb el 0-1. Bon resultat, però al Barça se li ha de demanar més.