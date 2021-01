Gerard Farrés puja al tercer lloc de buguis en un dia intens al Dakar

Ni tant sols un problema elèctric que van patir a noranta quilòmetres de meta va impedir que el manresà Gerard Farrés i Armand Monleón (Energy Monster Can-Am) escalessin ahir fins a la tercera posició de la general de buguis, després de quedar segons a la segona etapa del Dakar. La bona navegació va ser clau en una etapa de 457 km cronometrats (i 228 km més d'enllaç) entre Bisha i Wadi ad-Dawasir durant la qual els participants es van trobar per primer cop enguany amb les temudes dunes del desert d'Aràbia.

«Avui hem tingut molta arena i dunes molt altes on les motos han traçat línees rectes i nosaltres, amb els Side by Side, hem volgut fer el mateix i ha estat complicat», va dir Farrés des del bivac de Wadi Ad-Dawasir, on la caravana del ral·li hi passarà dues nits: «però crec que hem fet una bona cursa, de menys a més, hem estat ràpids, però sense prendre riscos innecessaris».

La victòria d'etapa va correspondre al duet format per Saleh Alsaif i el pilot de Llambilles (Gironès) Oriol Vidal (FN Speed-Black Horse Team), amb Farrés i Monleón només 40 segons per darrera. En la general, els xilens Francisco López i Juan Pablo Latrach (South Racing Can-Am) ocupen el liderat, amb els polonesos Aron Domzala i Maciej Marton (Monster Energy Can-Am) en segon lloc, a 39 segons. Els catalans són tercers, a 1 minut i 1 segon.

El mal tràngol de la jornada el van viure Farrés i Monleón quan quedaven 90 km pel final de l'etapa, per culpa d'un problema elèctric. «Se'ns ha aturat el cotxe i hem hagut d'afluixar fins arribar al final. Estem una mica preocupats per l'avaria, però esperem que els mecànics la puguin solucionar abans de la sortida de la següent etapa», va indicar Farrés, a qui l'experiència fa ser prudent: «estem contents com ens ha anat fins aquest moment, hi ha molt nivell i molta igualtat, ja ho sabíem, però hem d'anar dia a dia, perquè això és molt llarg».

Isidre Esteve va patir ahir el tràfic de camions en una segona etapa en la qual no va poder passar de la 33a posició en la categoria de cotxes, a gairebé una hora (56.35) del qatarí Al-Attiyah. El fet de prendre la sortida en una posició endarrerida va complicar la cursa al pilot d'Oliana, acompanyat de Txema Villalobos en un Toyota Hilux Overdrive que va haver d'esperar a la segona part de la jornada per córrer de valent. «El Dakar serà molt dur i queden molts dies per recuperar terreny», va explicar Esteve.

Abans de viatjar a Aràbia Saudita, el català va explicar que disposa del millor cotxe que ha tingut mai a les seves mans i que l'objectiu d'acabar entre els 10 primers és factible. Les primeres etapes, però, no li estan resultant propícies, però confia en la seva capacitat per revertir la situació: de moment, figura en el lloc 32 de la general, a menys d'una hora del Top-10, que tanca Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme). Entre l'un i l'altre hi ha, a hores d'ara, 50 minuts.

«Ha estat un dia llarg i complicat», va explicar Esteve: «hem sortit al darrera de deu camions que anaven en fila i en ocasions els tenia just al costat, però ha resultat impossible avançar-los a tots». El conductor d'Oliana va afegir que «en pistes ràpides no he pogut córrer tan com hauria volgut, havia de frenar, perquè els camions estan limitats a 140 km/h, i els cotxes assolim els 180».

Competidor nat, Esteve té sempre una mirada positiva i ahir va constatar que «hem patit molt, però per fi hem pogut comprovar que el Toyota Hilux Overdrive es comporta molt bé a les dunes, fins i tot en les de màxima dificultat». L'alturgellenc va afegir que «a la segona part de la jornada hem pogut córrer més perquè el recorregut era més ràpid i així ho permetia. L'important és que no hem tingut cap problema mecànic ni hem comès cap errada de navegació. Ara toca descansar perquè queden molts dies per davant per recuperar terreny. Serà clau conservar bé el cotxe a l'espera que arribi una etapa neta».

El francès Stephen Peterhansel va assaltar el liderat en fer segon per darrera de Nasser Al-Attiyah, i ara té Carlos Sainz, tercer ahir, a 6.37 de distància. Giniel de Villiers i el copilot d'Òdena Àlex Haro (Toyota Gazoo Racing) van perdre pistonada: ara són els 23ens després de quedar en el lloc 37 ahir.

«Estic molt content», va dir Jaume Betriu (FN Speed-KTM Team) després d'acabar la jornada en 17a posició entre les motos. «Tenim el ritme, però encara em falta una mica de soltesa amb la navegació per poder anar més segur i sense cometre errades», va afegir el de Coll de Nargó. Per la seva part, Marc Calmet (FN Speed-Rieju Team), de Guardiola de Berguedà, va arribar el 53è i, en la seva primera participació en el Dakar, ocupa el lloc 51 de la classificació general.

El desert de Rub al Khali és el més gran del món, 650.000 km 2 -una superfície superior a la de França- coneguts com The Empty Quarter, és a dir, la regió buida. Dunes de 250 metres d'alçada, arena i res més. Els pilots entraran avui al desert pur i dur en una tercera etapa de 630 km amb inici i final a Wadi Ad-Dawasir, dels quals el tram especial cronometrat en tindrà 403.