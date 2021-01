El Manresa FS cau al Pujolet davant un rival superior

El CN Sabadell es va mostrar superior al Manresa FS en el partit que hi havia pendent de la vuitena jornada, i va concretar aquest fet en una victòria que el referma al capdavant de la classificació del subgrup B de la Segona Divisió Nacional B. El partit s'hauria d'haver jugat abans de les vacances, però diversos positius de coronavirus a la plantilla del conjunt vallesà en van motivar l'ajornament.

Els visitants van exhibir una millor condició física i tàctica pràcticament durant els quaranta minuts. La bona actuació d'Adil, però, va evitar que el CN Sabadell s'avancés en el marcador. Tot el contrari, en un doble penal, Corvo va posar els locals per davant. El Manresa no es trobava bé sobre el parquet, però va aconseguir agafar avantatge.

Els visitants no van trigar a empatar en un contratac culminat per Pipa. El Manresa se sentia inferior i esperava el rival a mitja pista per intentar sorprendre'l al contratac. I un xut exterior d'Asís va servir per posar el 2-1 al lluminós. L'alegria, malgrat tot, va durar poc perquè Arnau va restablir la igualada al cap d'un minut, i Pepe Font va decantar el marcador del cantó vallesà quan quedava molt poc pel final de la primera part (2-3).

Els homes de Sito Rivera van sortir a la represa disposats a no donar el seu braç a tòrcer i el joc local va millorar durant el primer tram de la segona part. Èric Castillo, en una acció individual, va posar el 3-3 en el marcador. Mica a mica, però, el joc dels manresans va tornar a decaure i el CN Sabadell es va anotar el triomf. Primer, amb una jugada en la qual la pilota va quedar morta entre tres locals i el sabadellenc Aleix, que es va anticipar i va fer el 3-4. Després, amb una acció de Pepe Font. A darrera hora, Corvo va errar un tir lliure directe sense barrera.

El Manresa FS tornarà a l'activitat aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la pista del Futsal Lleida, un equip ubicat a la zona mitja-baixa de la classificació.