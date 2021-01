Farrés i Haro perden més de mitja hora en una jornada poc productiva

La tercera del Dakar no va ser particularment positiva per als pilots de casa nostra. Tots ells van perdre força temps i els candidats a les primeres posicions queden allunyats dels capdavanters per dificultats de diferent tipus.

Així, en buguis, la parella formada per Gerard Farrés i Armand Monleón van deixar escapar poc de 37 minuts l'endemà de ser segons en l'etapa. El motiu va ser un problema al turbo que li va fer perdre potència. «És clar que 37 minuts són molt temps, però encara queda cursa a davant», va declarar el manresà, que va resoldre aquesta dificultat, però no una altra. «Seguim amb el problema d'ahir. La nostra gasolina conté aigua i a segons quins motors els afecta més o menys. El nostre ho ha començat a patir a partir del repostatge».

En cotxes, Giniel de Villiers i l'odenenc Àlex Haro continuen perdent molt temps i ja no tenen opcions de podi, a una hora i tres quarts de Stéphane Peterhansel. Sembla que el francès i Nàsser al-Attiyah es perfilen com a favorits, després que Carlos Sainz perdés ahir més de mitja hora. També va tenir problemes amb una duna Isidre Esteve, malgrat que «estem contents perquè hem gaudit de la conducció, tot i que en el resultat final no s'hi reflecteixi. El mínim contratemps et fa perdre molt temps, com ha passat avui».

En motos, el nord-americà Skyler Howes és el nou líder en el lloc d'un Joan Barreda que va pagar obrir pista. Jaume Betriu va caure i, a més, va tenir un problema amb el sistema de navegació. Marc Calmet, per la seva banda, escala un lloc a la general.