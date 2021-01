Tribut als valors de l'esport de Prensa Ibérica

La gala Premis Valors de l'Esport, organitzada pel diari esportiu Sport i Prensaa Ibérica, va ser fidel a la seva cita anual, encara que en aquesta edició hagués de modificar el seu format per culpa de la pandèmia de coronavirus. Tot i les dificultats logístiques, i complint tots els protocols sanitaris, l'acte que distingeix els esportistes no pels seus triomfs sinó pels seus valors es va celebrar ahir a la nit i es va poder seguir a través de Gol i de les edicions digitals de totes les publicacions que formen el grup Prensa Ibérica.

A la gala conduïda, com és habitual, per la periodista Olga Viza, es van lliurar els 10 guardons als 10 esportistes i entitats elegits en aquesta edició: Rafa Nadal (Valors Masculí), Carolina Marín (Valors Femení), Leo Messi (Valors Internacional ), la Fundació Gasol, dels germans Pau i Marc Gasol (Valors Solidari), Xavi Hernández (Valors Llegenda), Aíto García Reneses (Valors Entrenador) i Diego Méntrida (Valors a l'Gest Esportiu). Les tres grans rondes ciclistes internacionals (Volta, Giro i Tour) es van emportar el premi Valors a l'Esdeveniment Esportiu, mentre que el València Basket va rebre el guardó de Valors a el Club Esportiu. Finalment, el premi Valors Extraordinari va recaure en Juan Carlos Unzué per la seva lluita contra l'ELA. Aquests deu premiats van obtenir així un merescut reconeixement després d'un any tan especial i difícil per a tots.

El president de el grup Prensa Ibérica, Javier Moll, va lamentar en el seu discurs que aquest any la tercera edició de la Gala Valors no hagi pogut organitzar-se amb públic per culpa de la pandèmia i va agrair la col·laboració de Gol per fer arribar els premis a tots els llars a la nit de Reis. Moll va indicar que aquests reconeixen «els mèrits de l'Esport amb majúscules, l'esport que personifiquen aquells que, més enllà dels seus èxits en la competició, es guanyen nostre afecte, el nostre respecte i la nostra admiració per la seva aportació moral a la societat i pels seus valors cívics. En un any com aquest, de tant patiment, de tant dolor i de tantes dificultats, valorem més que mai la seva exemplaritat». I va afegir: «En aquesta gala premiem, pels seus valors i per les seves accions, a grans ídols de l'esport -molts d'ells, rostres molt coneguts- per ser com són: grans esportistes i també grans persones. Però, en un any en què el destí ens ha posat a prova amb una crisi tan inesperada com indesitjable, m'agradaria que l'homenatge als guardonats aquesta nit sigui simbòlicament compartit amb els milers i milers d'esportistes que, coneguts o desconeguts pel gran públic, han seguit esforçant-se, fins i tot en els mesos més durs de quarantena, per aquesta gran passió que és l'esport «.

Per la seva banda, el director de Sport, Albert Sáez, va destacar que, malgrat les dificultats derivades de la pandèmia de coronavirus, tant el diari, com Prensa Ibérica han volgut mantenir la gala dels premis Valors. «Aquest any tenen més sentit que mai aquests premis. El diari Sport, durant tot l'any dediquem moltes energies a explicar els triomfs i les derrotes dels esportistes espanyols i internacionals. Però aquests premis van néixer per reconèixer els esportistes que mostren uns valors, que van més enllà de les seves victòries en els camps o en les pistes, i que mereixen ser aplaudits per tots els que estimem l'esport, va recalcar Sáez.