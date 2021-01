Xerrada de Jordi Farré a Manresa

El precandidat a la presidència del FC Barcelona, Jordi Farré, ha fet al principi d'aquesta setmana una xerrada al Miami Gastrobar de Manresa per donar a conèixer algunes de les seves propostes i també per recollir firmes, destinades a convertir-lo en candidat. Farré, un dels impulsors de la recollida de signatures que pretenia muntar una moció de censura i que va ajudar a precipitar la dimissió de l'anterior màxim mandatari del club, Josep Maria Bartomeu, va intervenir acompanyat de dos membres de la seva candidatura, l'assessor Fabián Martín i el membre de l'àrea econòmica, Eduard Sentias.

El grup de Farré, anomenat Nou Impuls Barça, és un dels està buscant les 2.257 firmes abans de dilluns que li permetrien competir a les eleccions, que en principi han de tenir lloc el 24 de gener.

En la seva xerrada a Manresa. Farré, Martín i Sentias van abordar temes d'interès per als socis barcelonistes que s'hi van acostar, com ara el futur de la Masia i també els plans que tenen per al projectat Espai Barça.