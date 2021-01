El copilot odenenc Àlex Haro guanya l'etapa en el Toyota de De Villiers

El copilot odenenc Àlex Haro ha aconseguit aquest dijous la seva segona victòria d'etapa en un Dakar i amb el mateix pilot que la primera. Després del podi, segona posició final, del 2019 amb Nani Roma, l'anoienc es va ajuntar amb el fiable Giniel de Villiers, pilot sud-africà guanyador del Dakar del 2009, i fa dotze mesos es va imposar en una jornada. El gust que té el triomf d'ara és diferent, ja que tots dos han quedat molt endarrerits, en el dotzè lloc, des de l'inici d'aquesta edició per culpa d'innumerables problemes amb el seu Toyota i amb les punxades i les dunes.

Però en aquesta ocasió, De Villiers va aprofitar la situació en què sortien i la seva categoria per ser el millor en la meta d'Al Qaisumah, on ha derrotat el seu compatriota Brian Baragwanath i el líder de la cursa, el francès Stéphane Peterhansel, que ha ampliat mínimament el seu avantatge sobre Nàsser al-Attiyah.

En unes paraules en el seu compte de Twitter, De Villiers s'ha tret un pes del damunt en afirmar que «per fi tot ha anat rodat per a nosaltres en una bonica victòria» i ha tingut paraules d'agraïment «a Àlex Haro i la seva bona feina en la navegació».

També ha estat un bon dia per a cotxes per a Isidre Esteve. L'olianès ja va dir que preveia una recuperació en la segona fase de la cursa i ha estat dissetè, el seu millor resultat en aquesta edició que l'ha fet pujar al 22è lloc a la general, a un del seu millor resultat. Esteve es mostrava exultant en afirmar que «és la millor etapa que hem fet mai en cotxes, no només pel resultat, sinó també per la confiança en la conducció que m'atorga conduir un cotxe meravellós. El nostre objectiu és arribar al descans [demà] amb la mecànica intacta».

Bé Betriu i Calmet, fatal Farrés

Qui també es mostrava content era un Jaume Betriu qui, en motos, ha assolit el millor resultat d'enguany, un setzè lloc en una jornada tècnica que ha salvat «amb un bon ritme, rodant amb pilots de qualitat en una jornada en què molta gent s'ha perdut». També ho ha fet bé el guardiolenc Marc Calmet, que fins i tot ha pujat un lloc a la general.

En canvi, el bugui de Farrés i Monleón, que ja venia tocat, s'ha acabat d'enfonsar. Ha perdut dues hores i mitja amb més problemes mecànics i caldrà veure si arriben al descans i abandonen o segueixen en competició.