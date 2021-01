Farrés torna a perdre molt temps per un problema elèctric al bugui

No està sent aquest el Dakar més afortunat per a Gerard Farrés i Armand Monleón. Favorits al podi en buguis a l'inici, en quatre dies han malbaratat les seves opcions víctimes de molts problemes tècnics. Ahir, va ser una dificultat elèctrica la que els va fer perdre tres quarts d'hora i ja es troben a una hora i vint minuts del lideratge en la general.

El pilot manresà lamentava que «el cotxe s'aturava, entrava en mode errada i no podíem passar de vuitanta per hora. Tenim aquest problema des de fa dos dies i és un drama. El dia ha estat molt complicat de gestionar psicològicament i és dur d'acceptar que tinguem tanta mala sort. Estem molt desanimats».

Per a la resta dels nostres pilots, el dia va ser de transició. En cotxes. Giniel de Villiers i Àlex Haro es van mig refer del desastre del dia anterior, amb avaries, punxades i enganxades a les dunes, però ja es troben massa lluny dels primers. Per la seva banda, Isidre Esteve té esperances de remuntar ja que «hem trobat una bona posada a punt del Toyota Hilux i ho tenim tot més a mà per treure'n més profit quan les coses es posin complicades». De cara als propers dies, «l'organització ens va avisar que seran complicats, més per la navegació que per la rapidesa».

En motos, Jaume Betriu va tenir «una jornada de transició i no gaire divertida damunt de la moto. Hem anat tot el dia a fons i amb enllaços molt llargs. No era fàcil treure suc a la jornada». És 26è i el guardolenc Marc Calmet es manté entre els cinquanta primers. Tots dos reben l'assistència del camió del bagenc Àlex Aguirregaviria i de l'igualadí Francesc Salisi, que formen part de l'escuderia FN Speed.

A les zones altes, el castellonenc Joan Barreda es va situar a només 15 segons del lideratge en motos, tot i que va declarar que avui ho tindrà complicat. En cotxes, un altre mal dia per a Sainz i bo per a Al-Attiyah, tot i que el primer segueix sent Peterhansel.