Gairebé cinc mil firmes per reclamar el retorn de l'esport

Els impulsors de la iniciativa «Ja n'hi ha prou!» que s'ha penjat aquests dies a les xarxes reclamant signatures per reclamar que es permeti tornar a la pràctica esportiva i afirmant que aquesta és segura, ja estaven ahir a la tarda a punt d'arribar a les 5.000 firmes, com era el seu objectiu. L'esport amateur, pràcticament aturat des que va començar la pandèmia, el març passat, ha tornat a ser colpejat per les noves restriccions del govern que, a més, ha ordenat el tancament de gimnasos.

En la petició, en què s'acusa els govern català de «criminalitzar-nos», es recorda que els clubs i entitats han fet un gran esforç durant tots aquests mesos per adaptar-se a les normatives necessàries i que l'executiu català «no disposa de cap estudi, ni de cap certesa, que certifiqui que la pràctica esportiva organitzada sigui un focus de contagi».

En la nota explicativa també es recorda que «els mateixos arguments que serveixen per a l'educació no semblen vàlids per a l'esport, i això que una aula és molt més petita que un pavelló i per tots és sabut que les ràtios per aula tampoc són les desitjades».