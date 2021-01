Pedri i Messi posen llum a la Catedral

El Barça ja és tercer. És cert que és a cinc punts del Madrid, a set de l'Atlètic, que el Sevilla ha jugat dos partits menys i que l'equip té desconnexions com les d'ahir a l'inici i al final, però també és cert que ha trobat un filó en el seu atac. L'entesa entre Messi i Pedri, a l'espera que torni Ansu, és un gran actiu. Ahir, entre tots dos van fer tres gols i dos pals i van tornar a demostrar una entesa absoluta. El Barça acumula tres victòries seguides a fora i, sense grans escarafalls, el pacient s'estabilitza.

Koeman va tornar a confiar en Griezmann i va situar un 4-3-3 que és el que sembla que volen els jugadors, però el partit no podia començar pitjor. Dest perd una pilota al minut 3 en camp contrari i Araújo surt de posició per intentar blocar Raúl García, però aquest deixa anar la pilota a l'espai perquè Williams corri. Lenglet es mostra tou en el tall i el davanter basc resol davant de Ter Stegen. I encara sort que dos minuts després, en una altra pèrdua, Yuri va estavellar la pilota al lateral de la xarxa..

De tota manera, el 4-4-2 innegociable de Marcelino, que ahir s'estrenava com a tècnic biscaí, també permetia molts espais i elBarça els va trobar. Messi trenca la defensa, cedeix enrere a Griezmann i aquest la deixa de cara, però el xut de Dest és massa fluix, a les mans d'Unai Simón. De fet, al minut 11 va tornar a avisar Williams i al 12,Dembélé, en un xut aturat per Simón. Es veia a venir un altre gol i va arribar en una pilota llarga de Messi que salva De Jong abans no surti pel fons perquè Pedri, amb el cap, amb el porter desplaçat i amb Núñez poc contundent, anoti l'empat.

Després d'un inici tan mogut, va semblar que el Barça s'estabilitzava. Així, després de tocar molt, Jordi Alba va tornar a posar a prova el porter local. L'Athletic trigava més a sortir i només va avisar amb una centrada de Capa que va desviar Dest com va poder. Va ser el preludi de la jugada del partit.

Va ser en una acció de Messi pel centre. Va filtrar una pilota interior cap a Pedri i aquest, quan semblava que remataria o la deixaria de cara a Dembélé, va inventar-se una trepitjada de pilota enrere per a la continuació de l'argentí. Amb Unai Simon totalment despistat i la porteria buida, l'estrella blaugrana va anotar l'1-2 i va córrer a agrair al canari una passada que ja ha donat la volta al món .

Era el moment del Barça, que hauria pogut fer dos gols tot seguit, amb una rematada de Griezmann al contraatac amb parada pel porter i un xut tot sol de Messi, desviat per molt poc. El descans salvava l'Athletic.

Perquè el Barça ja ha demostrat prou cops que no és sòlid i, com en l'inici del partit, l'equip de casa va tenir tres opcions, primer en un xut de Vencedor, després en una centrada de Balenziaga en què Araújo va enviar a córner i després en una altra centrada a la qual Raúl García no va arribar de poc.

Va ser una sortida gasosa sense continuïtat abans de dos avisos de Messi, primer amb un gol anul·lat per fora de joc, després amb un xut al pal i, finalment, amb una llarga combinació amb gran passada de Griezmann, rematada del crac, toc al travesser i golàs.

Amb tot a favor, el Barça va abaixar el pistó i l'Athletic, que va introduir dos canvis, va avisar amb un mal control de Williams, però qui va estar a punt de fer el quart va ser Messi, en una centrada de Dembélé, una cessió de Pedri i la segona rematada de l'argentí al pal dret dels bascos.

Koeman va reservar Dembélé tot seguit i, tot i els atacs del nouvingut Morcillo, semblava que el duel agonitzava. Però a l'últim minut Messi va cometre una errada en una passada lateral, Berenguer va assistir Muniain i aquest va fer el 2-3. Tres minuts de suspens per a un duel cap-i-cua de gols locals però amb farciment blaugrana al mig. Caldrà veure com evoluciona la situació dissabte a Granada.