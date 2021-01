Mirambell és quinzè a la Copa d'Europa i dissetè en la del Món

Ander Mirambell ha tornat a la competició amb un extraordinari 15è lloc a la Copa d'Europa i 17º a la Copa del Món de la cita celebrada al circuit de Winterberg, a Alemanya. El manresà, que estava aturat a nivell competitiu des de novembre per lesió, segella amb això el seu millor resultat en la competició global des de la temporada 2017-2018 i encara amb molt bones sensacions la segona meitat de la temporada.

Mirambell afrontava el repte de Winterberg amb l'objectiu de competir i sumar un nou top 20, dues metes aconseguides a la primera de canvi: "Us juro que al desembre no podia ni caminar ni amb prou feines

girar-me al llit. No sé com ho hem fet per arribar aquí!.

La primera mànega (57.41, 16è) ha estat una d'aquestes 'baixades màgiques' en què he compensat una sortida no massa ràpida amb un pilotatge que m'ha portat a aconseguir la quarta millor velocitat punta (128,06 km / h). no puc

demanar més". El pilot bagenc assenyalava en aquest punt als veritables artífexs de la seva recuperació: "Bernat Buscà i Mónica Solana han fet un magnífic treball amb la preparació física, i la doctora Pomés, de el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, ha pautat extraordinàriament el treball d'aquest mes. Venia amb la idea de ser competitiu, i surto de Winterberg amb la satisfacció d'haver tancat una de les meves millors actuacions dels últims anys".

A la segona baixada, Ander Mirambell ha detingut el crono en 57.24 (17è) per a un acumulat d'1:54.65 que li ha donat el 17è lloc en Copa del Món, 15è entre els participants europeus, resultats que Ander valorava d'aquesta manera: "Ens ha faltat arriscar amb els reglatges, el que ens ha restat velocitat punta en la part final, i a més he comès un error a l'entrada del revolt 9 que m'ha impedit encarar millor la zona del laberint. Amb tot, em quedo amb una bona part intermèdia de l'circuit i, per descomptat, amb el resultat: batre l'equip suís, amb la de recursos que tenen -que inclouen circuit propi-, és realment important. A més, el trineu està responent a la perfecció".

No gaudirà Ander Mirambell de molt temps per assaborir el seu èxit de Winterberg, ja que la Copa del Món celebra la seva sisena cita anual divendres que ve, 15 de gener, sobre el gel natural del mític circuit de Saint Moritz, a Suïssa.