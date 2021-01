El CE Manresa visita el potent Terrassa amb el tercer lloc a la vista

El CE Manresa tornarà de la pausa nadalenca amb un repte important al davant. Demà, a partir de les cinc de la tarda, visita el Terrassa, segons l'entrenador del manresans, Ferran Costa, «el favorit per pujar». Ell coneix bé el quadre egarenc, del qual va ser tècnic ajudant la temporada passada i va estar a punt de pujar a Segona B. Els blanc-i-vermells avançarien el seu rival si vencen a l'Estadi Olímpic i se situarien tercers, en posició de fase d'ascens.

Per al partit, el Manresa, que va derrotar el Valls per 3-0 en l'últim enfrontament, recupera el central Amantini i espera que Castanyer estigui a punt aviat. Segons Costa, «sabem de la dificultat del partit. Nosaltres tenim una idea de futbol molt definida. Durant molts partits hem imposat aquest estil i no anirem al camp del Terrassa a fer una cosa diferent d'allò que som. Caldrà que les fem molt bé i estar equilibrats en totes les fases del joc contra un equip amb capacitat, però no renunciarem al nostra estil». Per a l'entrenador, «més enllà de pensar on ens volem veure a la classificació, que això no ens aproparà a sumar més punts, volem seguir evolucionant la nostra proposta a nivell futbolístic. L'equip està fent bé les coses i encara disposem de molt marge de millora».

A la mateixa hora que el Manresa, l'Igualada rebrà a casa la Pobla de Mafumet en un duel important en la zona baixa. Els blaus tenen dos punts més que el filial del Nàstic de Tarragona i una victòria a casa l'ajudaria a allunyar-se de les tres últimes places. A més, la formació anoienca estrenarà l'extrem Carlos Contreras, que ha estat fitxat aquesta setmana.