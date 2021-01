Farrés ressorgeix i és segon en l'etapa anterior al descans

Alegria per a Farrés i Monleón

Enmig de tanta desgràcia sempre va bé una alegria, ni que sigui petita. El bugui del manresà Gerard Farrés i de l'igualadí Armand Monleón, que s'ha atipat de perdre minuts en el Dakar per culpa de problemes mecànics de tot tipus, ahir va ser segon en la jornada anterior al descans d'avui. A Ha'il, els dos catalans només van ser superats per la màquina de Khalifa al-Attiyah, el germà del segon classificat en cotxes.

Farrés va declarar en acabar que «l'esforç de tots aquests dies ha donat resultat i avui hem gaudit molt amb l'Armand, no hem tingut cap problema mecànic. Ara ens centrarem a donar gas i a ajudar els companys d'equip en la general», una classificació que va molt bé per a la formació, ja que es troba liderada per dos dels seus buguis, el del polonès Aron Domzala i el de l'americà Austin Jones, que mantenen a ratlla el xilè Chaleco López.

Dos dels nostres, Isidre Esteve, en cotxes, i Jaume Betriu, en motos, ja són entre els vint primers. L'olianès va reiterar que «hem complert l'objectiu d'arribar a la meitat de la cursa amb el cotxe en condicions. Confiem en la nostra estratègia perquè està funcionant». L'altre urgellenc, el pilot de motos de Coll de Nargó, lamentava que «he comès un parell d'errades que m'han fet abaixar el ritme. Potser he de ser més regular navegant». El guardiolenc Marc Calmet va tornar a avançar ahir posicions, un total de tres i, després de la victòria d'etapa de dijous, el Toyota de Giniel de Villiers i Àlex Haro ja és novè».