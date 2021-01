L'esport català organitza manifestacions per a aquest migdia a davant dels pavellons

La plataforma «Ja n'hi ha prou», que aquests dies ha engegat una campanya per demanar que es pugui tornar a practicar esport a Catalunya arran de les restriccions imposades des de fa temps a aquest col·lectiu, ha convocat per a avui manifestacions davant de tots els pavellons i recintes esportius a partir de les dotze del migdia. Farà falta veure si les nevades previstes per a avui a tot el territori i el fet que hi hagi restriccions municipals de mobilitat permeten que la gent s'hi concentri. També hi ha organitzada una altra manifestació per al proper dissabte, dia 23 de gener, en aquesta ocasió a davant del pavelló de Fontajau de Girona per exigir la tornada de les diferents competicions aturades des del març, algunes de les quals van començar per poc temps l'octubre.