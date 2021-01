Mirambell és quinzè a la Copa d'Europa i dissetè a la del Món

El pilot manresà Ander Mirambell va assolir la dissetena posició en la prova de la Copa del Món que es va disputar ahir a Winterberg, a Alemanya, la qual cosa li va significar també el quinzè lloc en la Copa d'Europa. És el millor resultat en la competició de Mirambell en els tres últims anys i ahir recordava que «el desembre gairebé no podia caminar i no sé com hem arribat fins aquí. En la primera baixada, que ha estat màgica, he compensat la sortida amb pilotatge», tot i que va lamentar «no haver arriscat més en els reglatges». La propera cursa serà divendres a St. Moritz.