El Barça va agafant velocitat de creuer

El 2021 sembla anar bé al Barça. Després del decebedor empat a casa contra l'Eibar, l'equip de Koeman ha encadenat tres victòries a fora de casa en sis dies i ha coincidit amb la instauració del 4-3-3 històric de l'entitat per part del seu entrenador. Segurament ahir va ser el duel amb més efectivitat i no tan brillant, però l'entramat provoca que, fins i tot, havent de fer jugar Umtiti d'urgència l'equip no pateixi. Elements com Messi i De Jong es troben en un gran nivell i fins i tot Griezmann fa doblets. En aquesta situació, l'equip es juga la setmana que ve el seu primer títol. La Supercopa arriba en bon moment.

No és que el Barça fes una gran primera part, però va trobar els gols en els moments determinants i va tenir la sort que el Granada no comencés el partit com l'any passat, quan Ramon Azeez va anotar en els instants inicials. Ahir, després que Koeman hagués de rellevar Araújo, lesionat en l'escalfament, Puertas va estar a punt de fer el mateix, però va aparèixer Ter Stegen per salvar el seu equip.

Per contra, el Barça va necessitar molt poc per anotar. Primer va ser en una acció en què Montoro va evitar el gol de Pedri. Però en el córner posterior, en una llarga circulació, Busquets va buscar Messi però es va trobar la intervenció de Soldado que va voler rebutjar. El que va fer va ser habilitar Griezmann, qui tot sol va afusellar Rui Silva. La posició irregular era tan clara com el fet que la pilota venia d'un contrari amb intenció de jugar-la. Gol legal.

El 0-1 no va fer abaixar la pressió del Granada, però era força desorganitzada. El Barça, que va avisar amb un xut creuat de Dembélé, va patir una estona per cops rebuts per Umtiti i Dest, però va concedir poc.

En canvi, va tornar a tenir sort al minut 35 quan De Burgos Bengoetxea no va veure les clares mans de Busquets en recuperar una pilota. Amb les noves normatives, arbitràries com sempre, i l'acció no acaba immediatament en gol no es revisa. No va ser als pocs segons, però va servir perquè Griezmann avancés, cedís a Messi i aquest anotés el segon. I encara abans del descans, falta clara d'Eteki a Pedri que es desmarcava. El cop franc era perfecte per a Messi, que va xutar pel pal de Rui Silva, que es va empassar el 0-3. Més rendiment en gols que en joc en 45 minuts.

Diego Martínez, el tècnic del Granada, va introduir tres canvis per canviar la dinàmica del xoc i la força inicial va derivar en una altra bona arribada i un nou xut de Puertas a les mans de Ter Stegen. Però el Barça va dominar tot el tram inicial del període i hauria pogut fer el quart en una acció individual de De Jong, que va acabar rematant alt.

El partit semblava a punt per a un altre gol foraster. El Barça jugava a plaer i va anotar el quart en un altre gran rondo que va acabar amb picada de Dembélé i rematada sorprenent amb la dreta de Griezmann fora de l'abast de Rui Silva. Amb el 0-4, Koeman va donar el partit per guanyat i va retirar Messi i De Jong del camp.

El Barça va poder fer el cinquè tot seguit en una passada a Jordi Alba, que va disparar massa desviat i el tècnic neerlandès va seguir donant descans a totes les estrelles, pensant en la Supecopa de dimecres a Còrdova contra la Reial Societat. Pedri i Dembélé van deixar el seu lloc i els minuts finals es van presentar com una oportunitat per a Trincao i Riqui Puig. Aquest, en la primera acció va habilitar Braithwaite, que va provocar l'expulsió rigorosa de Vallejo. Va sobrar perquè tot el peix ja s'havia venut.