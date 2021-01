El Barça es consolida en les places de Lliga de Campions

Ahir va fer deu anys del dia que el podi de la Pilota d'Or va ser exclusivament blaugrana. Messi va recollir el guardó flanquejat per Iniesta i Xavi, que venien de guanyar el Mundial. Una dècada després, la realitat és ben diferent, només l'argentí continua a l'equip, i pels pèls després que a l'agost demanés marxar, però sembla que està recuperant la il·lusió i és, a hores d'ara, el gran argument perquè l'equip assoleixi, en el campionat domèstic, una fita imprescindible: classificar-se entre els quatre primers, és a dir, obtenir bitllet per a la propera Lliga de Campions.

L'Atlètic lidera la taula amb 4 punts més i tres partits menys que el Barça (0-4 dissabte a Granada), i té a les seves mans obrir una distància gairebé insalvable per als de Koeman. Per això, a hores d'ara, els catalans s'han de fixar en el que facin el Vila-real (0-4 al Celta), el Sevilla i la Reial Societat (3-2 per als andalusos, dissabte).

En clau barcelonista, ahir es va confirmar que Araujo només té una sobrecàrrega als isquiotibials i estarà a punt per disputar la Supercopa: el Barça juga una semifinal dimecres (21 h) contra la Reial Societat, i Madrid i Athletic Club disputaran l'altra dijous. La final és prevista per a diumenge a Sevilla.