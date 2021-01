El partit entre Cochesinternet.net Alpicat i CB Igualada que s'havia de disputar ahir va quedar suspès pel positiu d'un jugador a la plantilla visitant. El partit encara no se sap quan es podrà jugar i el conjunt anoienc tornarà a la competició el proper dissabte 16 de gener a la pista del Valls, un mes després del seu últim matx.

La suspensió del partit es va anunciar dissabte, via xarxes socials, quan l'Alpicat va explicar que un jugador del Lleida estava pendent del resultat d'un test. L'Alpicat és el club afiliat del Lleida i per aquest motiu es va decretar la suspensió del partit.

Després de fer-se les proves el divendres dia 8, on tots els jugadors van donar negatiu, però segons van afirmar des del Twitter del Lleida, «hi ha un resultat en el qual hi ha dubtes sobre la seva validesa». Un membre de la plantilla ja havia donat positiu divendres, fet que va provocar la suspensió del partit del Lleida i posteriorment la de l'Alpicat davant l'Igualada. Avui s'esperen més comunicats per part de l'equip lleidatà.