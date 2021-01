El CB Martorell passa per damunt del Sant Cugat

El CB Martorell continua jugant a un gran nivell després de començar la temporada sense poder entrenar-se ni disputar partits durant les primeres tres setmanes a causa de la covid. Ara, de cinc partits disputats, se situen 4-1 i líders al grup C2.

El partit va ser una demostració tant ofensiva com defensiva del CB Martorell a la pista d'un Sant Cugat que només ha guanyat un partit. Fins a tres jugadors visitants van estar per damunt dels 15 punts i amb només set tirs lliures. No els va caldre assistir a la línia de personal ja que van controlar en tot moment el rebot defensiu i les transicions, van dominar amb facilitat el partit a través de la defensa i un gran encert en atac.

El CB Martorell jugarà el proper partit el pròxim diumenge a casa davant el CB Castell.