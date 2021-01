Una etapa per no prendre mal

El saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) i el nord-americà Ricky Brabec (Honda) es van imposar ahir en la setena jornada del Dakar, primera part de l'etapa marató disputada entre Hail i Sakaka, amb 737 km, 471 dels quals cronometrats. La segona meitat tindrà lloc avui entre Sakaka i Neom, amb un traçat de 709 km (375 d'especial).

La duresa de la jornada i el fet que enmig d'una etapa marató no es pot recórrer a les assistències de l'equip van fer que molts pilots optessin per mostrar-se conservadors. Isidre Esteve (Toyota Hilux Overdrive) es va apuntar a aquesta estratègia i, tot i així, va tenir la primera punxada durant el tram inicial. L'olianès i el copilot Txema Villalobos encara van voler ser més prudents perquè es quedaven amb només tres rodes de recanvi per a la resta de la marató. El duet va arribar el 31è.

El sud-africà Giniel de Villiers i el copilot d'Òdena Àlex Haro (Toyota Gazoo Racing) van pujar un lloc a la general després d'arribar en la 22a posició. La dupla ocupa la 8a plaça de la classificació.

Jaume Betriu (FN Speed-KTM Team) va arribar ahir en el 19è lloc de motos i ocupa aquesta posició a la general. El pilot de Coll de Nargó va explicar que «ha estat un dia ràpid i hi ha hagut de tot. A l'inici hem tingut dunes, una mica humides perquè ahir va ploure i avui han caigut quatre gotes. Després hem passat per pistes plenes de pedres i rius secs». Betriu va dir que «he tingut un ritme constant, sense problemes ni errades, i he rodat sol durant gran part del dia».

Marc Calmet (FN Speed-Rieju Team), de Guardiola de Berguedà, va superar la primera part d'una etapa a la qual tenia molt respecte. El debutant va ser el 46 i es manté el 44 a la general.

En buguis, el manresà Gerard Farrés i l'igualadí Armand Monleón (Monster Energy-Can Am) van ser 20ens i són 16ens a la general. En el km 180, quan lluitaven per les posicions capdavanteres, van topar amb una tanca metàl·lica que hi havia a terra. «L'hem arrossegat i, sense adonar-nos-en, se'ns ha quedat enganxada. Hem trencat dos pneumàtics, un palier i un cable del fre». L'incident els ha fet perdre cinquanta minuts.