El fruitosenc Arnau Caparrós conquereix la Copa Príncep

ARXIU PARTICULAR

Arnau Caparrós, amb el trofeu ARXIU PARTICULAR

Arnau Caparrós (Sant Fruitós, 1999) va guanyar ahir la Copa Príncep al pavelló municipal de San Sadurniño (la Corunya), en derrotar amb l'equip amfitrió l'Arona Intersport per 1-3 a la final (25-21, 21-25, 23-25 i 18-25). D'aquesta manera, l'Intasa San Sadurniño va obtenir la segona Copa Príncep de la seva història després de la conquerida el 2016.

Tot i que van perdre el primer set, els locals van exhibir tot el seu repertori i van remuntar guanyant els tres sets següents. El grup, dirigit per Hernan Pesci, va saber reaccionar gràcies a Mendoza i Boris en el segon set i als punts decisius de Caparrós en el tercer, que es va resoldre per un disputat 23-25. Amb el marcador a favor, l'Intasa va sortir en la quarta mànega amb la voluntat de no donar opció al rival. El fruitosenc va agafar la responsabilitat de l'atac corunyès, amb set punts (20 en el total del partit), i l'equip va agafar un avantatge decisiu.

En semifinals, els locals es van desfer per 3-0 del CV Leganés, que posteriorment va perdre el tercer lloc contra l'Extremadura Grupo Laura Otero per 3-2.