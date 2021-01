L'Artés no pot superar el líder

L'Artés arribava a aquesta jornada com a únic equip invicte en el seu grup després de tres jornades. El Valls, per la seva banda, només havia perdut un dels quatre partits disputats. Tot feia apuntar a un partit igualadíssim, ja que s'enfrontaven els dos equips més en forma del grup per fer-se amb el liderat. Però una mala sortida dels locals va sentenciar a l'Artés que no va poder capgirar la mala dinàmica inicial. Primera derrota de la temporada pels de Jordi Estany.

El primer quart de l'Artés no va ser bo. Una mala sortida inicial va propiciar que els tarragonins agafessin el primer avantatge del partit, amb un molt bon nivell defensiu que va deixar els locals amb només 9 punts. La defensa es va imposar i sense el seu ritme de joc habitual, els jugadors de Jordi Estany no van acabar d'entrar del tot en el partit. La diferència d'11 punts, davant un rival tan dur, seria una llosa massa pesada.

Els artesencs van entrar bé al segon període, sobretot començant a trobar el ritme a nivell ofensiu però sense ser capaços d'aconseguir parcials importants, amb un CB Valls que va respondre en tot moment els intents dels locals per retallar l'avantatge en el marcador. Es va notar el poc encert en el llançament exterior durant tot el partit, només cinc triples anotats, i les dificultats per trobar bones situacions de tir a través del joc col·lectiu.

Per contra, el CB Valls va mostrar-se com un equip sòlid i responsable i tot i no fer un partit brillant sí van ser capaços de mantenir l'avantatge gràcies a un millor encert des del tir exterior i una major facilitat per anar a la línia de tir lliure. De fet, el desencert en el tir lliure per part del CB Valls va permetre a l'Artés seguir en el partit. Els tarragonins van firmar un 17/34, fet que va provocar que el joc fos molt més lent, amb pauses que beneficiaven el ritme dels visitants.

La segona part, tot i que l'Artés va ser capaç de guanyar el global, no va servir per capgirar el marcador i l'Artés va pagar el desencert en atac. Jugadors que venien sent importants en fase ofensiva no van acabar d'estar tan encertats i l'Artés va trobar en el vinculat Pau Treviño (20 de valoració) el seu millor jugador. El jove basquetbolista va anotar 12 punts i va capturar 10 rebots en un partit que confirma l'evolució del jugador.

Tot i això, l'Artés va tenir problemes per agafar el ritme de partit i va trobar a faltar més moviment de pilota exterior per trobar millors situacions de tir. Els locals van repartir 12 assistències i van perdre 16 pilotes, un balanç gens positiu que demostra que l'Artés no va estar còmode en cap moment i que va tenir dificultats per treure el seu millor rendiment.

Amb aquesta derrota, els d'Estany se situen segons a la classificació, amb un partit menys que el Valls i amb ganes de jugar el proper matx, que es disputarà el proper cap de setmana, el diumenge a casa davant el Castelldefels, que és l'últim classificat, amb cap victòria, tot i que també és cert que només ha jugat dos partits.