L'encert de la Pobla sotmet l'Igualada

El CF Igualada no va poder assolir una necessària victòria per eludir la lluita per la permanència en la segona fase de la competició i va cedir a les Comes contra un oponent directe, la Pobla de Mafumet, conjunt que fins ahir només havia sumat dos triomfs.

L'equip de Marc Cabestany va protagonitzar un notable inici de partit. Els locals van exhibir en aquesta fase del matx dinamisme ofensiu, verticalitat i ambició, i Joel Huertas va estar a punt d'avançar els blaus a l'electrònic després d'una gran acció, però va topar amb l'encert del porter Guillem Castelló. Joel Huertas va insistir i va efectuar una enverinada centrada rasa que no va trobar rematador (min 14). Tot seguit, Carlos Martínez va aprofitar una errada de la defensa anoienca per donar avantatge al seu equip i sis minuts abans del descans, Karim va culminar amb el 0 a 2 una jugada trenada. A la represa, els blaus van poder minimitzar la diferència mitjançant Martí Just (min 65) i Sergio Álvarez (minut 74), però al final els tarragonins van sentenciar al contracop.