L'Igualada Femení HCP segella un bon empat amb el Vilanova

Les igualadines van sumar el quart punt en la dotzena jornada de la primera fase de l'OK Lliga femenina en signar un meritori empat a les Comes contra el CP Vilanova, un oponent directe en la lluita per la permanència (3 a 3).

El retorn a l'equip de la davantera internacional Raquel Bernadas, després d'un any i mig retirada de les pistes, pot aportar a les anoienques el plus d'experiència necessari per tal que aflori tot el talent de les prometedores jugadores de Toni Aranda.

L'equip de la capital del Garraf es va avançar a l'electrònic (min 12), però la manresana Queralt del Àguila va empatar abans del descans i, a la represa, la golejadora Pati Miret va contrarestar els gols de Paola Pascual i Blanca Angrill.