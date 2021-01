La lesió de Báez ‘empetiteix' el Baxi

Més enllà de la no classificació del Baxi per a la Copa del Rei, que qui més qui menys ja podia preveure, la pitjor notícia per als manresans va ser la nova lesió d'Eulis Báez. Ho va ser per dos motius. El primer, com va reconèixer l'entrenador, Pedro Martínez, tot just després del partit davant del Barça, és que es tracta d'una recaiguda de l'afectació que ja el va tenir un mes aturat el novembre passat. El segon, que la plantilla queda amb un sol quatre a disposició del tècnic i que, a falta de conèixer l'abast exacte del problema, es pot quedar amb un sol quatre a la plantilla fins després de la disputa de la Copa del Rei, el proper febrer.

Báez es va lesionar al primer quart del partit de dissabte quan es va llançar a terra a lluitar per una pilota. Immediatament va notar que no podia seguir i se'n va anar a la banqueta. Va ser la mateixa sensació que havia tingut al final del partit del 8 de novembre passat a la pista del Casademont Saragossa. Aleshores es va fer un trencament al bíceps femoral de la cama dreta, que probablement és el que torna a tenir ara. Llavors va reaparèixer un mes i quatre dies més tard, en la visita del Joventut, tot i que és cert que es va veure afavorit per l'aturada de tres setmanes de l'equip per les finestres FIBA i la jornada de descans.

En cas que es confirmi l'afectació, el més probable és que Báez no torni a actuar fins després de la Copa del Rei, en el partit que el Baxi jugarà el 27 de febrer a casa contra l'UCAM Múrcia. Es perdria els cinc partits que falten fins a l'aturada, a casa contra l'Unicaja i el San Pablo Burgos i a fora en les visites canàries, a l'Iberostar i a l'Herbalife, i en el partit ajornat, encara sense data, de Múrcia.

Aquesta nova lesió d'Eulis Báez comporta un problema important en el joc interior de l'equip que s'afegirà al que ja hi ha a l'exterior amb les baixes de Makai Mason i Guillem Jou. Aquestes dues han estat parcialment compensades amb la contractació temporal per dos mesos de Matt Janning. Ara caldrà veure si el Baxi decideix, o pot, fitxar algun jugador que pugui substituir Báez durant aquest temps. Si no, caldrà fer moviments de peces que ja es van insinuar dissabte.

Així, partint de la base que els tres cincs, Eatherton, Sajus i Sima, difícilment es poden adaptar a jugar d'ala-pivots, només queda Seth Hinrichs a la plantilla per dur a terme aquesta funció. A més, el jugador de l'equip vinculat que hi podria jugar, Lazar Mutic, està també lesionat. El moviment més evident és el de passar Juampi Vaulet a jugar durant molts minuts de quatre. L'argentí s'hauria de multiplicar entre aquesta posició i la de tres, amb la qual cosa Pedro Martínez haurà d'apostar per un equip en pista encara més petit del que és habitual. De tota manera, ja es va veure contra el Barça que això no té per què afectar la capacitat rebotadora, ja que el Baxi va capturar més refusos que els blaugrana, tot i que aquests també estaven llastats per absències de pivots. Si Guillem Jou, a qui es van pronosticar quatre setmanes de baixa que es compleixen dissabte, pogués tornar aviat, seria un reforç en la posició de tres, on ja va jugar a principi de curs per l'ostracisme de Joesaar. El fet cert és que, sense Báez, l'equip s'enfronta a un desavantatge important que haurà de solucionar.