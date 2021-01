El Manresa FS juvenil fa un pas endarrere i perd contra l'Arrels

El Manresa FS juvenil no va poder puntuar en el seu enfrontament davant del penúltim classificat, l'Arrels. El conjunt manresà no va saber aprofitar l'avantatge i es va veure remuntat per un equip visitant que s'ho va creure fins al darrer moment.

El partit va començar molt favorable per als interessos locals, amb molt bones sensacions i aconseguint marcar dos gols consecutius obra de Kalet. A poc a poc, els jugadors barcelonins van igualar el ritme de l'enfrontament, pressionant molt amunt. A mitjan primera meitat l'equip de l'Arrels va ser capaç de retallar distàncies amb un gol d'Arnau. Ambdós equips van enfilar el túnel de vestidors amb aquest mínim de 2 gols a 1 per als locals. A la represa, la dinàmica va canviar. L'equip visitant es va mostrar més superior i va dominar davant d'un Manresa FS que es va defensar. Al minut 32, va arribar l'empat visitant.

Quan faltaven tres minuts per acabar, l'entrenador local, Sergi Saldaña, va ordenar sortir amb el sistema de porter jugador.

Els jugadors locals van disputar bons minuts amb el sistema de cinc, però en el llançament d'un córner favorable als del Pujolet, l'Ernest amb una mala decisió tècnica i tàctica va enviar la pilota a les mans del porter visitant, i aquest a porteria buida va donar la victòria al seu equip amb el tercer gol amb un llançament de 40 metres.

El Manresa no va donar bones sensacions i no va saber superar la línia de pressió dels visitants en molts moments del partit, fet clau per al desenvolupament del partit. En la propera jornada, el conjunt manresà s'enfrontarà a la pista del totpoderós líder de la categoria, el FC Barcelona.