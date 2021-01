El Gimnàstic de Manresa juvenil va perdre per la mínima i amb un gol al temps afegit, en el duel directe de la classificació al camp del Sant Andreu. El conjunt visitant va dominar durant la primera meitat però sense encert de cara a porteria. Bilal va fallar un penal just abans de marxar al descans. A la represa la dinàmica no va canviar. El conjunt escapolat va continuar dominant i gaudint d'ocasions davant d'un Sant Andreu que no va generar molt de perill. El conjunt local va aprofitar una falta lateral per marcar el gol de la victòria al minut 91.

La setmana vinent el Gimnàstic de Manresa començarà la segona volta visitant el camp de la Floresta. Els jugadors bagencs necessiten els tres punts per no perdre el tren capdavanter de la lliga.