Victòria de mèrit a domicili del Tenea CB Esparreguera

L'Esparreguera reprèn la competició amb una victòria molt important a la pista d'un equip que, fins ahir, estava invicte a la classificació. Amb aquesta victòria els verd-i-blancs se situen amb un balanç positiu.

La victòria es va treballar sobretot en un segon període on els visitants van exhibir el seu arsenal ofensiu. L'Esparreguera s'enfrontava a un dels millors atacs del seu grup i per contrarestar-ho la resposta va ser senzilla: anotar més. Amb un segon quart on els visitants van aconseguir un parcial de 13-29. Aquesta diferència, tot i la bona resposta del Castell, va ser massa per remuntar-la.

Una de les claus de la victòria de l'Esparreguera va tornar a ser la figura de Dani Fontanals, amb 6 triples anotats i 20 punts durant el partit.