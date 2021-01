Les avaries no minven l'ànim dels pilots de la Catalunya Central en un Dakar dur

Hi ha poques certeses al Dakar. Una d'elles és que res és fàcil i que el ral·li no dóna treva. I sinó que ho preguntin a Isidre Esteve, Gerard Farrés i Jaume Betriu, que ahir van haver de fer front a diverses incidències en la segona part de l'etapa marató. Malgrat tot, els sis pilots de la Catalunya central continuen en cursa després de superar els 709 km entre Sakaka i Neom, que incloïen una especial de 375 km.

El d'ahir no va ser un bon dilluns per a l'olianès Isidre Esteve i el copilot Txema Villalobos (Toyota Hilux Overdrive), per culpa de diversos contratemps. Després de mostrar-se prudents en la primera part de la marató, es van despertar al bivac de Sakaka amb ganes de posar el vehicle a prova i recuperar part del temps perdut. Però «avui no era el nostre dia», va admetre Esteve.

«Cap al quilòmetre 60 ens hem perdut en un plateau de pedres i ens costat molt trobar un way point», va explicar el d'Oliana: «quan ho hem fet, hi havia molt trànsit per davant i molta pols, fet pel qual he decidit sortir de la pista per anar més ràpid. En un canvi de rasant hi havia unes pedres i hem punxat per culpa meva». La dissort, però, no es va acabar aquí: «més endavant, a 50 km de meta, hem tornat a punxar... calculo que hem perdut almenys vint minuts».

El dia abans, el Toyota ja va punxar i Esteve i Villalobos es quedaven, per tant, amb tres rodes de recanvi per afrontar l'etapa d'ahir. Per això, van poder resoldre les dues incidències i continuar fins la meta, on es van classificar en el lloc 36 a gairebé una hora (59 minuts i 33 segons) del vencedor, el Toyota del pilot qatarí Nasser Al-Attiyah.

«Tothom té un mal dia al Dakar i avui ens ha tocat a nosaltres», va indicar Esteve. «Malgrat tot, però, hem passat per tots els way points i hem mantingut intacta la mecànica de l'Hilux, i això ens fa ser optimistes», va afegir el corredor català: «ara toca analitzar el que ens ha passat i prendre'n nota per tal que no es torni a repetir. Continuem molt motivats i amb ganes d'afrontar les properes etapes».

El Toyota Gazoo Racing conduït pel sud-africà Giniel de Villiers, amb el copilot d'Òdena Àlex Haro al seu costat, va arribar en la 19a posició a 30 minuts i 17 segons del qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota). En la general, es manté el domini de Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW Team), i De Villiers i Haro són 9ens, a 3h.26.50. Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) es manté 5è.

En la categoria de motos, Jaume Betriu va viure ahir la cara i la creu del Dakar. Cavalcant amb la seva KTM per les pistes dels paratges més bells del país, segons les indicacions de l'organització, va aconseguir solventar el tràngol de la segona part de la marató i va pujar un lloc a la general -ara és 18è- tot i que va patir problemes en un pneumàtic i amb el llibre de ruta.

«Estic molt content d'haver arribat a la meta», va dir el pilot de Coll de Nargó: «m'ho he hagut de prendre amb molta calma. He corregut tot el dia amb el pneumàtic del darrera tallat, i per això he hagut de mesurar el ritme a les zones ràpides i on hi havia més pedres».

Durant la cursa, Betriu va haver d'improvitzar una solució per al pneumàtic amb cinta americana i brides que va donar un bon resultat. «He portat un ritme constant i afortunadament la roda ha aguantat. No he perdut molt temps», va afegir el pilot de KTM, que va ser 20è a només 19 minuts i 35 segons del guanyador de l'etapa, el xilè José Ignacio Cornejo.

Tenia motius suficients Betriu per mostrar-se satisfet perquè també va haver d'encarar el recorregut amb problemes en el llibre de ruta, causats pel fet que en la jornada anterior se li va gripar el motor del sistema de navegació. «No m'he sentit gaire còmode treient una mà del manillar per anar passant el roadbook, el feeling no era molt bo», va comentar el de Coll de Nargó. Malgrat tot, va arribar a meta en un bon lloc i avui «tenim una nova oportunitat per fer-ho encara millor. Mai no t'has de rendir».

Marc Calmet, el pilot de Guardiola de Berguedà que debuta al Dakar enrolat en l'equip oficial de Rieju, va tornar a superar la duresa de la cursa i va arribar a meta en la 56a posició. A més, va pujar dues places a la general, i ara és el 42è.

Una altra prova de l'exigència del Dakar la va tenir Laia Sanz, que va declarar que «ha estat un altre dia dur. Hi havia llocs molt perillosos i fa respecte haver d'anar a les velocitats a les que anem. Avui hi ha hagut dos accidents forts de dos pilots. El problema és que aquí, si caus, et fas mal de veritat». La de Corbera va afegir que «m'ho he pres amb calma, encara que he anat una mica millor que ahir perquè he aguantat millor el dolor de la mà, gràcies als antiinflamatoris».

Al mal temps bona cara. Aquesta és la consigna de Gerard Farrés i Armand Monleón en el Dakar d'enguany. Ahir van haver d'exhibir la seva perícia amb la mecànica per poder arribar a la meta de la vuitena etapa. «Ens estan passant moltes coses que crec que ens ajudaran en el futur», va dir el pilot manresà: «aquest és el meu tercer Dakar en quatre rodes, el segon de l'Armand i ens queda molt per aprendre, però estem sumant moltíssim».

El duet del Monster Energy Can-Am va prendre la sortida en una posició endarrerida després de perdre 50 minuts en l'etapa anterior per culpa d'un filferro que van arrossegar una bona estona sense adonar-se'n. Per aquest motiu, es van trobar davant seu un bon grapat de corredors més lents i van haver d'arriscar per superar-los.

«Per fer aquests avançaments t'has d'apartar una mica de la traçada i en un moment donat hem agafat un sotrac que ens llençat cap endavant i ens ha doblegat una de les barres del darrera. De nou, ens ha tocat fer mecànica», va explicar l'igualadí Monleón. A més, va dir Farrés, «la pols ens ha jugat una mala passada, però forma part del Dakar. L'Armand ha reparat molt ràpid -uns 35 minuts- i hem pogut tornar als temps que estàvem fent».

Avui es fa la 9a etapa, amb inici i final a Neom, de 579 km, 465 cronometrats. La sortida tindrà lloc al costat del mar Roig, i els pilots aniran després cap a pistes ràpides i amb sorra. L'organització considera la jornada com una de les més dures.