El Barça parteix com a favorit per a la Supercopa femenina a Almeria

La segona edició de la Supercopa d'Espanya femenina arrenca avui a l'Estadi dels Jocs Mediterranis d'Almeria, després d'un cap de setmana caòtic a la Lliga Iberdrola. El temporal de neu va obligar a ajornar la majoria dels partits, entre els quals el que havia de jugar el Barça al camp del Madrid CFF. El conjunt de Lluís Cortés viatja a terres andaluses sense la jove jugador de Sant Esteve Sesrovires Jana Fernández, absent de la dinàmica de l'equip des de fa uns dies perquè compleix aïllament per haver estat en contacte estret amb un cas positiu de covid.

Qualsevol altre resultat que no sigui un triomf del Barça serà una sorpresa notable. L'equip blau-grana ha guanyat els 11 partits que ha disputat a la Lliga, ha marcat 62 gols i només n'ha encaixat 2. Dimecres, però, tindrà al davant un bon rival com és l'Atlético de Madrid (19 h). La primera semifinal la disputen avui el Llevant i el Logroño (19 h). I la final tindrà lloc dissabte (20 h). Tots els partits, per Teledeporte.

Les barcelonistes es van desplaçar divendres a Madrid tot i que els pronòstics ja feien preveure que el temporal impediria la disputa del partit. Després de passar tres nits a la capital espanyola sense poder ni tant sols entrenar, l'expedició va tornar ahir a Barcelona en autobús per viatjar avui cap a Almeria.

En la convocatòria no hi seran ni Vicky Losada ni Bruna Vilamala, que van donar positiu per covid, ni Jana Fernández, que juga a la defensa i va ser campiona del món sub-17 l'estiu del 2018. Per lesió, també seran absents de la Supercopa Cata Coll, Laia Codina i Andrea Falcón.

L'equip masculí jugarà dimecres (21 h) contra la Reial Societat una de les semifinals de la Supercopa. En la convocatòria feta públic ahir per Koeman hi ha Araujo, baixa en l'últim partit de lliga, i repeteix Ilaix.