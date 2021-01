Jaume Betriu escala quatre posicions i ja és catorzè de la general de motos del Dakar

Bona jornada pel pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu al ral·li Dakar. El corredor de KTM ha estat setzè a la 9a etapa, que s'ha disputat amb sortida i arribada a Neom i un traçat de 579 km, 465 dels quals han estat cronometrats. Betriu (FN Speed-KTM Team) ha entrat a meta 39 minuts i 9 segons després de Kevin Benavides (Monster Energy Honda Team), clar guanyador de l'especial del dia amb 1.18 de marge sobre Ricky Brabec (Monster Energy Honda Team) i 1.34 sobre José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team).

El xilè Cornejo es manté líder, amb 11 minuts i 24 segons de marge sobre Benavides i 14.34 sobre Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory Team). Betriu millora quatre posicions i ara és el 14è de la general, a 2h.32.56 del cap de la cursa.

Marc Calmet (FN Speed-Rieju Team) ha realitzat una actuació meritòria i ha quedat en el lloc 34, a 1h.33.46 del vencedor. En el seu primer Dakar, el pilot de Guardiola de Berguedà ocupa ara la 37a posició, millorant cinc places el seu registre previ.

En l'apartat de cotxes, el sudafricà Giniel de Villiers i el copilot Àlex Haro, d'Odena, han portat el seu Toyota Gazoo Racing fins a la tercera plaça de l'etapa, 12 minuts i 19 segons per darrera de Stéphane Peterhansel i Edouard Boulanger (X-Raid Mini JCW Team). Segons han quedat Nasser Al-Attiyah i Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing), a 12 minuts del vencedor.

En la general, Peterhansel es consolida com a líder i té 17.50 sobre Al-Attiyah. Sainz i Cruz, que han cedit més de 22 minuts per problemes mecànics, continuen tercers, a 1.02.25. De Villiers i Haro es mantenen en la 9a posició, a 3.40.09 de Peterhansel.

Isidre Esteve i Txema Villalobos (Toyota Hilux Overdrive-Repsol Rally Team) han arribat en la 30a posició, a 48.32 dels vencedors. En la general, l'olianenc continua 23è, a 6h.56.02 de Peterhansel.

En buguis, el manresà Gerard Farrés i l'igualadí Armand Monleón (Monster Energy Can-Am) han arribat a meta en la 15a posició, a 45.52 de López i Latrach (South Racing Can-Am). En la general, la parella xilena manté el liderat per davant d'Austin Jones i Gustavo Gugelmin (Monster Energy Can-Am), que figuren a 12.25 i Aron Domzala i Maciej Marton (Monster Energy Can-Am), a 38.03. Farrés i Monleón han remuntat tres places i ara són 12ens, a 5.34.58.

Demà dimecres es disputa la desena etapa, de 583 km (especial de 342). La major part de la jornada transcorrerà per zones semi-muntanyoses. No hi haurà pistes d'arena difícils com en dies precedents, i el risc principal serà la navegació entre valls.