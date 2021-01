Els nou precandidats a la presidència del FC Barcelona van posar ahir les cartes -és a dir, les firmes- sobre la taula i només quatre d'ells en tenen les suficients per participar en les eleccions que se celebraran el 24 de gener. Ara, però, la junta electoral ha de certificar les validesa de les signatures presentades per Joan Laporta (10.257), Víctor Font (4.710), Toni Freixa (2.821) i Emili Rousaud (2.510). Lluís Fernández-Alà (1.177), Xavi Vilajoana (1.967), Agustí Benedito, Pere Riera i Jordi Farré (2.082, tot i que algunes fonts apuntaven anit que les havia estripat i ja no les va arribar a presentar) ja queden fora de la cursa.

Durant tota la tarda, els implicats van passar per les oficines del Barça per lliurar les firmes o, com en el cas de Benedito, fer acte de presència, després d'haver anunciat hores abans que no havia arribat al mínim de 2.257 signatures i que, per tant, no les lliuraria i les destruïria. Talment com va fer amb les de l'intent fallit de moció de censura del setembre del 2017.

Més enllà dels números, però, al llarg de la jornada es va afermar el debat sobre la possibilitat que les eleccions s'acabin duent a terme a causa de les restriccions de mobilitat causades per la pandèmia. Les dades de contagi de la covid no milloren i el govern podria prorrogar el confinament municipal que finalitza el diumenge 17. Si això acabés succeïnt, no està clar que l'executiu català faci una excepció per tal que milers de persones puguin traspassar els límits del seu poble o ciutat i acudir a les seus electorals instal·lades a Barcelona, Tarragona, Tortosa, Lleida i Girona.

Segons va avançar Mundo Deportivo, aquest divendres se celebrarà una reunió entre el Barça, el Procicat i la Secretaria General de l'Esport per avaluar la situació i prendre una decisió. La Confederació Mundial de Penyes també es va pronunciar ahir a mitja tarda favorable a ajornar els comicis per fomentar la participació.

Toni Freixa, per la seva part, va demanar a la junta que sigui rigorosa en el recompte de les signatures per evitar duplicacions.