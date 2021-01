La Supercopa posa a prova la millora del Barça

L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, va celebrar ahir la millora general de l'equip en els últims partits, i va incidir en que «els jugadors tenen més confiança», però va avisar que «el futbol és tan estrany» que aquest fet no es pot agafar com una referència per la Supercopa, torneig per al qual no hi veu «un favorit clar». La competició arrenca avui (21 h, Vamos) a Còrdova amb la semifinal entre el Barça i la Reial Societat; demà (21 h) es disputarà el Real Madrid-Athletic Club a Màlaga; i diumenge (21 h) la final a Sevilla.

«A vegades sembla que estàs bé, guanyant els partits, i això pot canviar ràpidament», va indicar el tècnic holandès del Barça. «Últimament, l'equip està confiat, molt concentrat en cada partit, també hem millorat en aquest sentit. Quan no tenim la pilota, l'equip està bastant junt i no deixa molts espais. Hi ha moltes coses que estem millorant, sobretot la diferència és que els jugadors tornen a tenir més confiança».

Koeman va afegir que la Supercopa «és el primer títol de la temporada i volem continuar donant la imatge que hem demostrat últimament. Hem millorat el joc i l'equip està creixent en tots els aspectes del joc. És una altra oportunitat de demostrar que estem en el bon camí».

Sobre l'estat físic de la plantilla, Koeman va donar bones notícies: «l'altra dia hi havia diversos jugadors amb molèsties, i un d'ells va ser Messi, per això vaig fer el canvi igual que amb Frenkie i Dest. Sembla que estaran tots disponibles, inclòs Araujo».

Sobre les eleccions, Koeman va coincidir amb Joan Laporta en la necessitat de no ajornar-les. «És important tenirho tot al seu lloc en un club com el Barça, i també en el tema del president. Ara bé, amb la covid estem en un moment en que la salut és el més important», va anotar el tècnic holandès del Barça.