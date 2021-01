Cadí la Seu i Avenida ajornen el seu partit per prudència

El partit que havien de disputar ahir a la tarda el Cadí la Seu i el Perfumerías Avenida, el líder de la Lliga Femenina, corresponent a aquesta competició, va ser ajornat hores abans de començar per acord entre totes dues entitats i el suport de la Federació Espanyola de Bàsquet. La iniciativa va venir determinada per l'aparició de tres casos de covid en el València Basket, el rival de les urgellenques en el partit que van disputar totes dues formacions dissabte a la Font de Sant Lluís.

Aquesta decisió arriba just abans que tots dos equips afrontin les respectives bombolles europees. El Cadí la Seu ha de viatjar diumenge fins a Romania, on té partits de l'Eurocup contra l'ESBVA francès, el Namur belga i el Sepsi local. Per la seva banda, la formació de Salamanca actuarà en l'Eurolliga a casa contra l'Izmit turc i dos conjunts russos, el Dinamo Kursk i el Nadezhda.

Segons explicava ahir el Cadí en la nota de premsa que va emetre, totes dues formacions havien posat per davant «la salut i el sentit comú» davant de la situació, tot i que la decisió no evitarà que les jugadores del Cadí, que són les que van tenir el contacte amb les valencianes, hagin de passar testos PCR durant les properes hores per saber si estan en condicions de viatjar a Romania i per als propers enfrontaments.