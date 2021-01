El domini blaugrana s'estavella amb una muralla i el punt fatídic

El Barça va quedar eliminat de manera sorprenent de la Supercopa en perdre per penals contra l'Atlètic en un duel en què va fallar totes les ocasions del gol. El domini barcelonista va ser total durant tot el partit. L'Atlètic, va jugar a veure-les venir i va tenir sort durant tota la primera part de la falta d'idees del seu rival a l'hora de definir. .

La segona part va començar amb la mateixa dinàmica, però la pressió blaugrana va disminuir. La col·legiada no va veure un clar penal a Alexia, però sí un altre per mans de Pereira que va transformar Van Dongen. Tot seguit, la col·legiada no va indicar un penal molt semblant de Castellanos i Cortès, el tècnic català, va fer entrar Oshoala i Hamraoui al camp i la nigeriana va rematar a fora després d'una gran jugada personal. Semblava que el partit estava decidit quan una falta a la frontal va ser aprofitat per Alexia per superar Lindahl pel seu pal. El partit va anar a la pròrroga, amb més ocasions errades, i a uns infaustos penals en què les catalanes només van anotar un xut dels quatre que van fer.