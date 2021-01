Els Rockets es cansen de Harden i l'envien als Nets de Durant i Irving

Farts del passotisme i de la falta d'implicació de James Harden, els Houston Rockets han acabat claudicant als desitjos de la seva estrella i li han obert la porta en un traspàs que ha implicat quatre equips i que acabarà amb 'La Barba' a les files dels Brooklyn Nets, al costat de Kyrie Irving i Kevin Durant. Si totes les mirades ja estaven dipositades en aquest inici de temporada a l'equip novaiorquès, l'arribada de Harden donarà als Nets el seu propi 'Big three', i el converteix en un dels grans candidats, sinó el principal, per a desbancar als Lakers del seu tron de campió, a poc que la química funcioni dins de la plantilla amb la qual comptarà el tècnic Steve Nash.

L'acord, anunciat per dos dels periodistes de referència de l'NBA, Ramona Shelbourne i Shams Charania, completa una de les operacions més espectaculars de les últimes temporades i satisfà els desitjos de Harden, que no ha parat de pressionar per forçar la seva sortida des que es va iniciar la pretemporada. El traspàs a quatre bandes porta als Rockets Victor Oladipo, des dels Pacers, Dante Exum (Cavaliers), Rodion Kurucs (Nets), quatre primeres rondes de draft dels Nets (2022, 2024 i 2026), una primera ronda dels Bucks (2022) i un intercanvi de quatre primeres rondes amb els Nets (2021, 2023, 2025 i 2027), els Nets adquireixen Harden i els Pacers aconsegueixen Caris LeVert i una segona ronda.