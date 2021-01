El sector del 'fitness' demandarà al Govern pels perjudicis econòmics causats per les restriccions

El president de l'Associació Catalana d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness, August Tarragó, ha anunciat aquest dijous que el sector té previst presentar una demanda a la Generalitat de responsabilitat patrimonial per rescabalar els perjudicis econòmics causats per les restriccions per frenar la pandèmia. Després de les mesures anunciades el passat 7 de gener, Tarragó ha rebut amb "incertesa" aquesta nova pròrroga i tem que les limitacions s'allarguin més enllà per la mala evolució de les dades epidemiològiques. Pel president de l'entitat, "plou sobre mullat" i ha avisat que cada anunci de tancament es produeix en una situació pitjor que l'anterior a escala econòmica, d'abonats i d'estat anímic, entre d'altres.

En declaracions a l'ACN, ha explicat que s'està redactant una demanda de responsabilitat patrimonial contra l'administració, primer per via administrativa i després judicial, perquè el sector entén que "sí o sí" cal compensar els perjudicis econòmics causats per la pandèmia, que de moment es tradueixen en un descens del 60% en nombre d'abonats i d'un 50% en ingressos.

"Molta gent està en ERTO des del març cobrant malament i tard. Aquesta situació s'ha de resoldre", ha advertit el president de l'associació, que insisteix en la creació d'un pla de recuperació amb la presència de les administracions i representants del sector. Amb la pròrroga de les restriccions, els gimnasos continuaran tancats.

Tarragó admet per una banda que les mesures "segurament s'havien de prendre" però per l'altra afegeix que "s'ha d'entendre que no en teníem cap culpa". "Aquest perjudici algú l'ha de rescabalar", ha reiterat. De moment, aquesta tarda té previst reunir-se amb els associats de l'entitat per consensuar aquesta demanda.

Amb tot, el president de l'entitat ha deixat clar que seria contra l'administració i no contra els membres del Procicat a nivell individual. "No volem mal a ningú però tampoc volem que ens facin mal a nosaltres, l'única cosa que volem és recuperar la nostra activitat econòmica", ha raonat.



Ajudes de fins a 30 milions d'euros



En el contacte que ha tingut el sector amb la Generalitat, Tarragó ha explicat que s'ha demanat que els 15 milions d'euros d'ajudes per al sector anunciats el passat dia 7 s'augmentessin proporcionalment. Ara, afegeix, tenen el compromís del Govern que en seran 30 MEUR per l'allargament de les restriccions i que la setmana que ve ja es facin públiques les bases. "Ens corre molta pressa", ha comentat el president de l'Associació Catalana d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness.