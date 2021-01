El Barça ja té candidats i cal saber si es vota

La junta electoral de l FC Barcelona, reunida ahir al Camp Nou, va proclamar com a candidats definitius a presidir el club blaugrana Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa després de superar el tall de 2.257 suports necessaris. A més, ja junta va constatar que durant el període de validació de signatures, el soci Emili Rousaud va anunciar la seva decisió de retirar-se del procés electoral, decisió explicada aquest mateix dijous pel exaspirant.

El candidat amb més suports validats va ser Joan Laporta. L'expresident de el club entre 2003 i 2010 va presentar un total de 10.272 firmes, de les que s'han donat per vàlides 9.625, el 93,.7% del total. Per la seva banda, al líder de «Sí a l'Futur'» Víctor Font, li van validar un total de 4.431 firmes, de les 4.713 presentades, el 94,01%, i podrà aspirar per primera vegada a ser president de club.

Finalment, Toni Freixa, que va ser secretari i portaveu de la junta directiva de l'expresident Sandro Rosell i que va ser ja candidat en els últims comicis de 2015, va rebre 2.634 signatures vàlides de les 2.822 presentades, el 93,33%.

En teoria, avui hauria de començar la campanya electoral, tot i que aquesta és a l'aire depenent de les decisions que es prenguin per la situació sanitària tan crítica que hi ha al país. Ahir, es va allargar el confinament municipal fins al dia 24, just el de les eleccions, la qual cosa no permetria a molts socis anar a votar a les deu seus anunciades. Avui hi haurà una reunió entre les conselleries de Salut, Interior i Esports amb el president de la gestora, Carles Tusquets, i després aquest es veurà amb els candidats. La consellera de Salut, Alba Vergés, va dir ahir que decidiria el Barça si es vota o no.